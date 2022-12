El récord fuera de cancha en el que Messi superó a Cristiano tras consagrarse campeón del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi rompió un récord atrás de otro en el Mundial, así como rompió redes y una mala racha de perder finales. Este domingo se consagró campeón del mundo con Argentina y levantó la tercera.

Pero también se hizo ver en otras redes con su posteo tras alzar la copa en Qatar 2022. Su publicación, con un mensaje muy emotivo y un carrusel de 10 fotografías, llegó a los 46 millones del "me gusta" en menos de 24 horas, lo que la hace la publicación con más de estas reacciones de un futbolista en la historia de la red social.



Además, la cifra supera ampliamente la de un posteo viral una de Cristiano Ronaldo en 2021, que llegó a 32,6 millones de "me gusta" y a la que el astro portugués publicó en 2022 en la que también aparece la Pulga. En este caso se trata de una colaboración para Louis Vuitton. "La victoria es un estado mental. Una larga tradición de troncos de manualidades fotografiados por @annieleibovitz para @louisvuitton", escribió CR7.

Si se toma en cuenta todas las publicaciones, el mensaje de Messi se sitúa en el segundo lugar detrás de una famosa publicación sobre un huevo (@world_record_egg), que al día de hoy tiene los 56,2 millones.

"CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!



VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto…", escribió el astro argentino.