Luis Suárez tras el triunfo clásico: el ejemplo con Gargano, la tarde perfecta y que sintió al ver el niño de Peñarol

Luis Suárez fue una de las grandes figuras que tuvo Nacional en el triunfo ante Peñarol por 3-1 en el clásico del Torneo Clausura que se disputó este domingo en el Gran Parque Central.

El Pistolero anotó un golazo y tuvo grandes conexiones con sus compañeros en ataque que podrían haber valido algún otro tanto en una tarde que le salió redonda al equipo de Pablo Repetto.

"No puedo imaginarme otra tarde que no sea como la que terminamos hoy", expresó Suárez en conferencia de prensa y demostró su alegría por los tres puntos. "Tiene un condimento especial jugar un clásico en el GPC que no me había tocado salvo en juveniles. Es lindo que se hayan podido ganar tres puntos importantes y feliz por ayudar al equipo con un gol", agregó.

"Creo que los clásicos hay que ganarlos de la mejor manera posibles, pero ganarlos. Fue una demostración de que Nacional tuvo personalidad, autoridad e intensidad que es la forma en la que se juegan estos partidos", añadió.

Consultado sobre la iniciativa que tuvieron con Gargano durante la semana en la previa al clásico sostuvo: "Creo que tenemos que ser conscientes que una parte de ser hincha de Nacional es tener que ser el ejemplo, así como también en Peñarol y por eso la movida con el Mota. Quiero ganar dentro de la cancha y él también, pero ya está. Después pasan cosas como lo que se vio en la cancha y hay que erradicar eso. Tanto los de Nacional como los de Peñarol tenemos que divertirnos con el espectáculo que dan los jugadores".

En relación a la imagen que recorrió las redes sociales donde saludó a un hincha aurinegro en la previa al juego afirmó: "Al niño lo vi, me llamó la atención y el futbol es eso, son niños que a pesar de la camiseta que tengas entiendan que uno es uruguayo. Estoy muy agradecido al hincha de Peñarol por cómo me está tratando a pesae de venir al rival y ni que hablar al de Nacional por el cariño que me están brindando desde que llegué".