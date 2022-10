Luis Suárez y Nacional: de un mes de cuatro goles a uno sin poder anotar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional atraviesa la peor racha de la temporada ya que hilvanó cinco partidos consecutivos sin poder ganar: los cuatro 1-1 del Clausura y la derrota con Rampla por Copa AUF Uruguay. Pese a ello, la tabla sigue siendo benévola con el tricolor: está a un pasito de ganar la Anual (tiene siete puntos de renta y quedan nueve por jugar) y está a un punto de River Plate en el último torneo corto del año, aunque ya sin depender de sí para ser campeón.

La sequía de los goleadores de Nacional (solo Emmanuel Gigliotti hizo un gol en los últimos seis partidos) es uno de los elementos que explican el presente de los tricolores, que sin lugar a dudas perdieron efectividad respecto a la primera parte de la temporada.



Pese a ello, Nacional continúa siendo con holgura el más anotador del Campeonato Uruguayo con 64 goles. El que lo sigue recién es River Plate, que tiene 11 goles menos (53), y completa el podio Liverpool, que tiene 50 goles en su haber en el año. Pero en los últimos seis partidos (incluyendo el de Rampla Juniors) el equipo albo hizo cinco tantos, y en ninguno marcó más de un gol.

Por lo que representa su figura, uno de los casos más llamativos es la sequía de Luis Suárez, que hoy hace exactamente un mes que no hace un gol, luego del que le anotó a Plaza Colonia en el triunfo 3-1.



Después de un primer mes muy bueno del Pistolero, en el que hizo cuatro goles, su producción bajó ostensiblemente a nivel de números, y dejando de lado aspectos más subjetivos, como lo que genera su presencia en los adversarios, las marcas que arrastra y las situaciones de gol que se generan y en las que tiene que ver de algún modo.

Luis Suárez celebra su gol ante Plaza Colonia. Foto: Francisco Flores.

Después de marcarle a los colonienses, Suárez jugó 88’ con Boston River, 90’ con River Plate, Fénix y Defensor Sporting. Se perdió el partido con Cerro Largo (y el de Rampla, aunque ese día el entrenador Pablo Repetto optó por un equipo totalmente alternativo) por estar en la gira con la selección uruguaya, en los duelos contra Irán y Canadá en los que tampoco hizo goles.



Desde que llegó a Nacional, Suárez marcó cuatro goles (a Rentistas, Peñarol, City Torque y Plaza Colonia), y todos fueron entre el 5 de agosto, cuando debutó contra Rentistas, y el 10 de setiembre.

En total, el Pistolero ya acumula 820 minutos en el Torneo Clausura distribuidos en 10 partidos. En el único que empezó en el banco de suplentes fue contra los Bichos Colorados, día en el que Lucas Machado le atajó un penal.



En este certamen con Nacional, Suárez promedia un gol cada 205 minutos en cancha, es decir, que le demanda poco más de dos partidos hacer un gol. Si tomamos como referencia los números totales de su carrera, que dicho sea de paso son extraordinarios, al salteño le hace falta poco más de un partido y medio (1.66) para hacer un gol. En los tricolores hay que sumarle los escasos 60 minutos que jugó por Copa Sudamericana en la llave contra Atlético Goianiense, cuando recién llegó y en la que no anotó goles. Con ese tiempo en cancha, los minutos que Suárez necesita actualmente para hacer un gol en Nacional son 220.



Esto no deja de ser una estadística fría, en la que no se tienen en cuenta otros factores. Por ejemplo, contra Defensor inició la jugada del gol de Trezza y tuvo tres situaciones claras para anotar: un remate a distancia que pasó cerca (60’), un tiro desde el punto penal que se le fue por arriba (61’) y un taco en el área que pasó cerca del vertical (82’).



Nacional cierra el Clausura con Albion, Cerrito y Danubio, partidos en los que buscará el título y en los que Suárez intentará quebrar su racha adversa.

El festejo de Luis Suárez tras su gol en el clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Juan Manuel Ramos.