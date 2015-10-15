La directiva de Nacional tuvo la visita de Manga, el legendario arquero

"Manga, Ancheta y Emilio Álvarez". Esa trilogía de históricos jugadores de Nacional se inmortalizó en el mundo del fútbol uruguayo que los recuerda a diario.

Y uno de ellos, el brasileño Airton Correa de Arruda, conocido popularmente como Manga, visitó ayer la sede de los tricolores, donde fue recibido por la Directiva el día después de haber estado en el Estadio Centenario para ver el partido entre Uruguay y Colombia por Eliminatorias.

"Aprovechamos su visita y lo recibimos en la directiva para obsequiarle una camiseta y compartir un buen momento con él", le dijo a Ovación Eduardo Ache, presidente de Nacional.

Como dato anecdótico, estuvieron presentes todos los goleros del club.

Visita. Manga estuvo recordando sus épocas de Nacional.

Histórico