Jorge Bava: "Siempre uno sueña, pero no me imaginaba ser campeón tan rápido"

Jorge Bava, director técnico de Liverpool, dio declaraciones tras la victoria 1-0 ante Fénix que le posibilitó coronarse en el Torneo Apertura: "Siempre uno sueña con ser campeón, pero no me imaginaba que fuera tan rápido", inició.

Y luego habló de cómo fue su inicio al mando del plantel: "Fue un comienzo un poco rápido por la situación de Marcelo (Méndez), veníamos de ser campeón, es lógico que haya ventas y tuvimos la posibilidad de darle la oportunidad a jugadores del club".

En cuanto a la importancia de los jóvenes del club, manifestó: "Los primeros refuerzos son todos esos chicos que el año pasado sumaron 15 o 20 partidos para solidificarse como jugadores del club".

Sobre los lineamientos que siguió el club la hora de contratar futbolistas expresó: "Teníamos que ser muy concretos a la hora de pedir, es un club que no solo forma sino que da oportunidades y era el momento de hacerlo. No solo posiciones en el campo, sino el tipo de jugadores que queríamos. El sistema no nos define, sí el modelo de ser ambicioso e ir hacia adelante, pero el sistema lo hemos ido cambiando, ellos lo supieron asimilar que es lo importante".

Consultado acerca del deseo que tendrán los próximos rivales de ganarle al campeón, acotó: "Sí, ya se notaba en este tramo final, habrá que redoblar esfuerzos, prepararnos bien y bienvenido sea que nos quieran ganar", cerró.