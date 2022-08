El Indio Walter Olivera cumplió años y el plantel de Peñarol le preparó una gran sorpresa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol tuvo una jornada especial este martes en Los Aromos ya que Walter Olivera, ídolo del club y actual funcionario que se desempeña como Director de Relaciones Institucionales, celebró sus 70 años y el plantel mirasol le preparó una sorpresa al Indio.

Los futbolistas del plantel principal le dieron una bienvenida especial al exjugador mirasol y además, le obsequiaron una torta de cumpleaños, lo que derivó en un pequeño acto emotivo en la concentración mirasol.

Plantel, Cuerpo Técnico y funcionarios de Los Aromos le dieron una sorpresa al Capitán ©️.



¡Gracias a vos, siempre, Indio! pic.twitter.com/ExVK8jGzmZ — PEÑAROL (@OficialCAP) August 16, 2022

Es que Walter Olivera no ocultó su alegría y dijo en un video publicado por Peñarol en sus redes sociales que “no soy de hablar mucho ni de hacer discursos ni nada pero desde hace dos años para acá lo que estoy recibiendo de ustedes sencillamente es algo maravilloso”.

Parado delante de la mesa con la torta de cumpleaños y mirando hacia el plantel y funcionarios de Los Aromos, el Indio agregó que “les agradezco a todos estas cosas: el recibimiento que me han hecho, todas las cosas que he pasado acá en estos dos años. Lo único que les tengo que decir es gracias. A todos. A los viejos, hablando bien claro, no en edad, sino en el tiempo, y a los nuevos que están llegando. Vamo arriba y suerte”.

📲 El #WallpaperCarbonero de hoy es para El 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻, Walter Olivera ©️ pic.twitter.com/Km6I9xkXnW — PEÑAROL (@OficialCAP) August 16, 2022

Un fuerte aplauso cerró el discurso del ídolo de Peñarol que con la camiseta del club logró siete veces el Campeonato Uruguayo y además, ganó la Copa Libertadores de 1982 y la Copa Intercontinental de ese año siendo capitán del equipo.



En las redes sociales el club mirasol también le dedicó un Wallpaper al capitán de las conquistas internaciones de la temporada 1982.