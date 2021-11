Guzmán Corujo y su salida de Nacional: "Me dolió mucho irme así del club que amo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A finales de agosto, Guzmán Corujo dejó Nacional y firmó contrato con Charlotte, de la MLS de Estados Unidos (empezará a competir en 2022 con la conducción técnica de Miguel Ángel Ramírez). Esta situación hizo mucho ruido, pues finalizaba contrato con los tricolores en diciembre.

Ya hace tiempo radicado en Estados Unidos, el zaguero uruguayo habló con La Barra Charlotte Futbol Club, un programa que sale por internet. Es la primera vez que el futbolista de Rodríguez hace declaraciones públicas después de su salida de Nacional.

"La verdad, fueron momentos bastante complicados, me dolió básicamente que se dijera que no quería el club o que no respetaba el club, porque como te decía, criticame desde lo deportivo, si en algún momento sentiste que no di todo por la camiseta, que yo no defendí la camiseta como se merecía, vení y decímelo, o si no puse la actitud correspondiente en alguna situación", comenzó diciendo con mesura Guzmán Corujo.

El defensa central de 25 años comentó que "haciendo un balance de lo que fue mi carrera en Nacional, creo que me caractericé desde el momento que empecé por la actitud, por afrontar cada desafío con la máxima responsabilidad posible, más allá de los rendimientos porque es fútbol y podés jugar mal, porque quizás te levantaste un día y podés jugar mal, podés errar un pase, podés no rechazar una pelota y que termine en gol. Pero el tema de actitud yo creo que es algo que no se negocia y fue lo que puse por delante en todo momento: respetar a la institución, defenderla como soñé, porque es una realidad que soñé toda la vida con jugar en Nacional, lo pude cumplir y pude ganar títulos".

Corujo fue claro: "Yo también estuve mal en ciertas cosas, que las hablé con el presidente del club porque mi intención era solucionarlo y lo pudimos hacer. Yo tampoco quise salir a hablar en su momento por un tema de respeto a la institución, porque yo también estaba dolido por todo lo que se estaba diciendo y a veces uno, en ese estado de dolor o de tristeza, puede decir cosas que después te vas a arrepentir. Entonces decidí quedarme tranquilo, en silencio, rodearme de la gente que me quiere y que sabe la calidad de persona que soy o la forma en la que actué, que nunca fue de mala fe o de ir escondiendo cosas, sino que las situaciones se dieron de cierta manera que quedó todo muy enredado. Me rodeé de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros que también me conocen y saben quién soy, y también tener el respaldo de ellos para mí fue muy importante en un momento en el que realmente fue muy duro, que me daba hasta cosa salir a la calle, me tenía que esconder".

"Me dolió mucho irme así del club que amo, me hubiera gustado irme de otra manera. Es lógico que si vos no salís a hablar, vos te quedás con la parte que sale a hablar, es verdad. Pero también se dijeron cosas como que yo no le iba a dejar dinero al club, cuando yo hace un mes había dado una entrevista en la cual dije que mi intención era esa", agregó el futbolista uruguayo que tendrá como técnico a Ramírez, quien ya lo había querido llevar a Inter de Porto Alegre.

Por último, Corujo profundizó: "Después las situaciones se dieron de otra manera, pero lo que la gente no sabe es que yo le dejé dinero al club, que yo resigné mucha plata que tenía en premios con el club, más meses de sueldo que también tenía en mi contrato firmado y no porque se estaba diciendo que yo no quería dejarle nada, lo hice porque de corazón yo quería dejarle algo a la institución. Por más mínimo que sea, capaz que se podía arreglar un vestuario de juveniles, capaz que se podía comprar materiales para los juveniles o aportar un poquito para las obras de Los Céspedes".

"Tampoco me interesó en su momento salir a decirlo porque lo hice desde el corazón, no lo hice para salir y decir 'ah mirá, le dejó...', o 'están haciendo esto porque...', no, porque mi perfil no es así. Estoy un poquito dolido por eso, pero sin rencor ninguno porque como hubo gente que dijo cosas que quizás las dijo desde un sentimiento de dolor, hubo mucha gente que me respaldó, que me bancó y eso para mí es muy importante, haber dejado esa cariño en el hincha", concluyó.