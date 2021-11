Dirigente de Peñarol criticó el precio del agua y el protocolo Covid y Salinas le respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dirigente y consejero de Peñarol Guillermo Varela fue uno de los asistentes a la final de la Copa Libertadores. Y en su cuenta de Twitter no perdió la oportunidad para quejarse del precio de la botella de agua y del protocolo contra el coronavirus, por lo que recibió la respuesta del ministro de Salud, Daniel Salinas.

"Para redondear mi tarde de Libertadores me acaban de cobrar 150 pesos la botella de agua @mef_Uruguay!! y el tipo me puso el hielo con la misma mano que me dió el dinero @DrDanielSalinas Protocolo pro Covid. ¿Si gana Palmeiras los puntos van para Nacional por esto también??", lanzó en su cuenta de Twitter.

La referencia a los puntos era por el fallo del Tribunal de Apelaciones que se dio a conocer ayer viernes tras la denuncia de Nacional contra Cerro Largo por presunta participación telefónica del técnico arachán Danielo Núñez en el entretiempo cuando estaba suspendido y que le fue favorable a los tricolores.

Salinas no tardó en responderle a Varela: "Que se ocupen la AUF y la CONMEBOL, y CAFO... crezcan. Estamos en otra etapa."

Que se ocupen la AUF y la CONMEBOL, y CAFO... crezcan. Estamos en otra etapa. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) November 27, 2021

Pero el intercambio no terminó allí. El dirigente de Peñarol le respondió: "Lo amo señor Ministro. En sentido de respeto y admiración, no me llame que soy casado…". Y Salinas no tardó en responder con una imagen propia con gesto desorientado.