¿Qué dijo Sergio Rochet sobre su polémica atajada en el final de Uruguay-Perú?

Una tapada de Sergio Rochet en el cierre del duelo entre Uruguay y Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias de Catar hizo que el corazón de todos los fanáticos uruguayos se detuviera por unos instantes.



El arquero de Nacional atrapó justo a tiempo el balón de un centro que había lanzado Trauco, pero que por milímetros no logró ingresar de manera integra en el arco de la Celeste. La jugada generó mucha polémica y en el momento del partido se creía que el juego se iba a frenar. Pero el VAR no llamó al juez, Anderson Daronco, porque al revisarla concluyeron que el balón no había ingresado.

Tras el duelo el autor de la atajada dio su percepciones de los hechos y admitió que dudó por un momento. "No voy a mentir, un poco de nerviosismo corría, sabia que estaba al limite, de todas las que me toco fue la mas complicada, que se quedó un poco con el viento, que venía llovida y sabía que si daba rebote venían ellos de frente , había quedado muy abajo del travesaño y sacarla por arriba era complicada. Entonces traté de agarrar, no dar rebote y que no ingresara", expresó Rochet a AUF.

La pelota no ingreso del todo y el alma volvió al cuerpo de todos los uruguayos. La Celeste clasificó a Catar y Rochet cumplió un sueño. "Lo soñé desde chiquito, desde que comencé a patear la pelota, esta noche fue soñada, no solo porque me tocó jugar, sino por la clasificación. No me lo imaginaba y se han dado las cosas muy rápidas en estos últimos años, este grupo hizo cosas muy buenas y se logró el objetivo", afirmó el arquero.

Rochet ya sabía que la presión del arco caería en él, pero supo resolver muy bien las llegadas al arco, tapó en el cabezazo de Lapadula y también en la jugada de peligro que sacó del inferior de su palo izquierdo. "El día antes paró el equipo y ahí deduje que iba ser yo, si bien lo dio el día del partido, ya sabía que me iba tocar por las charlas que habíamos tenido, Uno esta conecto y confiado por la confianza que depositan ellos en mí, eso me hace estar tranquilo".

"A la hora de atajar uno tiene que hacer lo mejor, porque sé que no atajo por mí, atajo por tres millones y medio", añadió.

La relación con Muslera

"Con Fernando nos conocíamos de antes, en el momento que ingresé a la selección me recibió, me aconsejó, Cuando pasó lo de la lesión me dio mucha tranquilidad saber que un arquero con tatos años en la selección fue fundamental. Tengo tremenda amistad como con todos los muchachos", explicó el guardián de los palos.

Al Mundial, a ganar

"Sabemos que tenemos pocos meses por delante, al Mundial vamos a ir a jugarlo y a ganarlo. Ahora vamos a trabajar en el próximo partido por más que tengamos la tranquilidad de que estemos clasificados. Van a venir unos lindos meses para trabajar duro y aprontarnos de la mejor manera", cerró Rochet.