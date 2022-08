La camiseta que Maradona usó en la final de México 86 retorna a Argentina: ¿quién la tenía y por qué la regresó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue el momento sublime que terminó de coronar al rey del fútbol argentino de todos los tiempos. La final de México 86 significó para Diego Armando Maradona la consumación de un sueño que se había truncado en España 82 y que había ido edificando en suelo azteca con los goles a Inglaterra en cuartos de final y a Bélgica en las semifinales. El partido decisivo con Alemania y la consagratoria victoria por 3 a 2 le otorgó a la Argentina la segunda Copa del Mundo.

Treinta y seis años más tarde, la casaca albiceleste que usó Maradona y que en el entretiempo del partido intercambió con el alemán Lothar Matthäus volverá a su país gracias al gesto del mediocampista germano. “Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, dijo Matthäus, que entregó la camiseta al coleccionista argentino Marcelo Ordaz, en una ceremonia realizada en Madrid, donde el anfitrión fue el embajador de nuestro país en España, Ricardo Alfonsín.

El 5 veces mundialista y 🏆🌏🇩🇪 Don Lothar Matthaus entrega la camiseta de #Maradona , que intercambió con él al entretiempo de la Final de México 86, a la colección Legends que pronto se inaugurará en Madrid.



* Luego estará en Argentina la 👕 armadura@HiSportsTV pic.twitter.com/eAcsmW5D6p — valenciabruno (@ValenciaBruno) August 25, 2022

“Siempre fue un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano fue una persona muy importante para mí. Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones y ahora también en el museo”, afirmó Matthäus, de 61 años, que cultivó una muy buena amistad con Maradona, con quien no solo fueron rivales a nivel de selecciones (también se enfrentaron en la final de Italia 90, donde se impuso Alemania), sino también en la liga italiana, donde el argentino vestía la camiseta de Napoli y el germano, la de Inter.

“La camiseta va a volver a casa en un mes, cuando regrese a la Argentina”, avisó Ordá, dueño de la empresa Legends, es uno de los coleccionistas de fútbol más importantes del mundo, y continuó: “Tenemos que tomar dimensión de lo que significa la recuperación de estos patrimonios culturales, nacionales... Es imposible cuando hablamos de Argentina no hablar de Diego Maradona. En Londres me preguntaban sorprendidos por qué amamos tanto a Maradona. Y yo digo que para nuestro país, la patria es la niñez, y la niñez es Maradona”.