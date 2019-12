Larrañaga y Maciel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Uno de los principales compromisos que ha asumido el Presidente electo Dr. Luis Lacalle Pou es el combate a la delincuencia que se ha transformado en uno de los flagelos más ominosos que afecta a la población uruguaya.

Para dar cumplimiento a ese compromiso, le ha asignado el cometido y la enorme responsabilidad al Dr. Jorge Larrañaga quien fungirá como Ministro del Interior. Tengo un excelente concepto del Dr. Larrañaga por su integridad, coraje y dinamismo que puso en evidencia, últimamente, cuando, contra viento y marea, con un enorme esfuerzo y energía, logró que un millón ciento treinta y seis mil ciudadanos apoyarán, con sus votos, una reforma constitucional que hubiera facilitado el combate contra la criminalidad.



Lo acompaña en esa cruzada, como Subsecretario, el Dr. Guillermo Maciel, en mi opinión, el más importante criminólogo del país, Director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas (Fundapro), con una enorme experiencia, adquirida, incluso, cuando se desempeñó como Director General de esa secretaría de Estado.



Confío pues en el éxito de la gestión que estará a cargo del Dr. Larrañaga y su equipo ante tan difícil y compleja tarea como la que es combatir la criminalidad porque, además de sus virtudes personales a que he hecho referencia y el importante aporte que realizará, en esta ímproba tarea, el Dr. Maciel, comparto muchas de las propuestas que ha adelantado, e incluso, he coincidido con él, en una cuestión de otra índole, cuando manifestó, en el programa En Perspectiva (13.12.2018): “Uruguay no debería votar la reelección de Almagro porque los tipos que actúan de una forma y después, cuando se sientan en un sillón internacional, actúan de otra, en complacencia con los centros de poder, no son confiables”.