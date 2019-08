Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desayuno de Negocios, la "pastilla" argentina y la horca capitalista

¡Muy buenos días! Casi sin darnos cuenta, cumplimos cinco meses compartiendo este espacio de Enjambre. La semana pasada te anticipé que se venían novedades. Fin del misterio: el jueves 22 de agosto El País celebrará un Desayuno de Negocios.

Será una actividad muy exclusiva donde expondremos los tres editores del área (Fabián Tiscornia, Luis Custodio y yo) sobre qué les preocupa a los uruguayos sobre la economía, cómo definimos los temas relevantes en El País y qué perspectivas hay para el próximo gobierno.

También estará el director de redacción, Martín Aguirre, y entrevistaremos a Martín Secco, exCEO de Marfrig Global Foods.

Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al Enjambre de hoy.

Atención, aguijón

Con Argentina tendremos para "entretenernos" un buen rato. Los mercados reaccionaron con dureza al batacazo kirchnerista en las elecciones primarias (PASO). Hace algunos meses, decíamos que esta elección sería algo así como la elección entre las pastillas de la película Matrix. El bolsillo manda y los argentinos se inclinaron por la azul.

Fue un contundente voto castigo contra Mauricio Macri, quien —como dice Claudio Fantini en su interesante columna— se "nubló" en el poder. El presidente ahora deberá dar señales de su capacidad para afrontar la adversidad, manejar la incertidumbre y corregir errores, como explica el columnista argentino Claudio Jacquelin (La Nación).

Peor aún, ya sobrevuela la incógnita recurrente en la historia Argentina: ¿podrá terminar el mandato? ¿cómo garantizará Macri la gobernabilidad?

A no perderse hoy la cobertura de las páginas de Información Internacional de El País, a cargo del editor Carlos Ríos (y si no estás registrado a su newsletter Mundo, te sugiero que lo hagas ahora ingresando aquí para recibirla desde este sábado). Habrá mucho para analizar y digerir en los próximos días.

¡Polen en el aire!

Mientras tanto, es inevitable conjeturar: ¿Qué pasaría con la economía argentina bajo un gobierno de Alberto Fernández? El desafío no es menor, con un escenario inicial de recesión, alta inflación, con casi un tercio de los argentinos en la pobreza y varios compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)...

Los mercados no le tienen nada de fe. El de ayer fue un lunes negro.No solo se disparó el dólar, sino que en la bolsa de Nueva York los bonos argentinos mostraron caídas cercanas a 20% y las acciones de las empresas argentinas bajaron más de 50%. A contramano de la "alergia" internacional, el Frente Amplio reaccionó con alegría a las noticias.

Pareciera que por estos pagos también se tomaron la pastilla azul de la amnesia, porque el modelo proteccionista "K" afectó por varios años a la economía local, pero la campaña electoral uruguaya hace que los paralelismos ideológicos reduccionistas estén a la orden del día. En cambio, el sector privado ya advierte por posibles impactos en turismo, comercio e inversiones, según los testimonios que recogió la periodista Pía Mesa.

La definición por uno u otro modelo (kirchnerista o macrista) es especialmente crítica para el comercio exterior uruguayo: la firma del acuerdo comercial Mercosur-UE (aún sin implementar) alimentaba esperanzas de mayor apertura. Por lo pronto, había disparado conversaciones para firmar otro con EE.UU. y la semana pasada se abrió esa posibilidad de diálogo con China.

¿Efectos inmediatos en Uruguay de la turbulencia argentina? El dólar tuvo ayer la mayor suba en un año (promedió $ 35,901) y el Banco Central tuvo que salir a poner paños fríos en el mercado cambiario.

Zumba en tu bolsillo

¿Te sentís de clase media? Puede que no seas el caso. Un hogar con un patrimonio neto total (casa, auto, ahorros, etcétera) mayor a US$ 160.000 en Uruguay ya forma parte del 10% de la población más rico. Al menos de acuerdo a datos de 2012.

Así que la autopercepción no suele ser muy ajustada a la realidad, según este artículo (exclusivo para suscriptores). Y no solo a los uruguayos de clase alta les pasa, también a los de ingresos bajos, según explicaron dos economistas del Instituto de Economía (Iecon).

Sobre el tema inequidad de ingresos, ayer vi una charla TED que dio en 2014 Nick Hanauer. Este millonario (creador de más de 30 empresas y el primer inversor no familiar en Amazon.com) se dirige a sus colegas plutócratas para advertirles que su éxito provino básicamente de la suerte y de las circunstancias, aunque le jugaron a favor su alta tolerancia al riesgo y su habilidad para predecir el futuro, donde ahora ve que se avecinan turbas enojadas con horcas.



"Sé que debo sonar como un buen samaritano progresista. No lo soy. No tengo el discurso moral de que la desigualdad económica está mal. Digo que la desigualdad económica en aumento es algo tonto y en última instancia autodestructivo", se confiesa en una singular charla de 20 minutos de duración, donde propone un "nuevo capitalismo" que equilibre el poder entre capitalistas (como él) y los trabajadores. Una tesis provocadora desde un ángulo diferente.

De alto vuelo

"La educación no está en crisis". Puede que haya llamado tu atención el domingo la frase del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, en entrevista con Fabián Tiscornia y Pablo Fernández.

Lo que ya no puede sorprenderte es que en la enseñanza de la robótica se juega un partido importante para el desarrollo futuro de los niños.Más allá de los cursos, la venta de kits de robótica de a poco está dando forma a un nuevo mercado en Uruguay y sobre eso trató el informe de tapa de El Empresario de Antonio Larronda.

Mientras tanto, la disrupción sigue avanzando en el mundo. Uber trabaja para convertirse en el "Amazon del transporte" mediante alianzas con otros servicios públicos (como el tren) y —para confirmar tus sospechas de que el futuro ya llegó— hace poquito despegó el primer auto volador en Japón: un prototipo de NEC Corporation. Si los japoneses de paso me resuelven el temilla del estacionamiento del vehículo en el Centro y Ciudad Vieja sin pagar tarifado, no me ofendo para nada.



¡Hasta el próximo martes!

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.