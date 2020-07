Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Como cada día de lunes a viernes desde que empezó todo esto, asomo la cabeza a esta hora en tu casilla para que sepas qué pasó hoy con nuestra dichosa pandemia.

Cuatro casos nuevos y 91 personas enfermas

Este jueves se registraron cuatro casos nuevos de COVID-19: tres en Treinta y Tres y uno en Montevideo. Según la información más reciente del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), al día de hoy son 91 los casos activos en el país, es decir, las personas que están enfermas.

Hoy se procesaron 916 exámenes de COVID-19. El resto de los datos brindados esta noche están en esta nota.

Las vacaciones de julio

Anuncio para padres, madres, niños y docentes: habrá vacaciones de invierno. El Codicen resolvió hoy que las vacaciones de julio serán por dos semanas, desde el 20 de julio al 2 de agosto, para todos los niveles: Primaria, Secundaria y UTU.

El consejero del Codicen Óscar Pedrozo había adelantado a El País su propuesta de que el receso fuera de dos semanas porque era una manera de reconocer “la labor desarrollada por docentes y estudiantes, (y atender) criterios de salubridad y bienestar”.



Los casos en Maldonado y las reacciones

Ayer conté que Uruguay había registrado siete nuevos casos de COVID-19, y que dos de esas personas enfermas estaban en Maldonado. Bueno, luego de enviar la newsletter se supo que esos dos casos eran argentinos que habían llegado a Uruguay el viernes pasado en un barco de Buquebus. Las personas –padre e hijo- tienen residencia en Uruguay, por lo que pueden ingresar al país pese al cierre de fronteras vigente. En la embarcación viajaban unos 270 pasajeros que el Ministerio de Salud Pública se puso a rastrear para evitar un posible foco de contagio.

Esta situación prendió las alarmas y hoy hubo varias reacciones, empezando por la del presidente Luis Lacalle Pou, quien consultado acerca de este episodio dijo: "Lo que está pasando en nuestro país es que hay un decreto modificado, que no es solo para el ingreso vía fluvial sino aérea o terrestre, que es el ingreso de determinadas personas a nuestro país, que es lo que está pasando, y hay un protocolo al respecto".

“El país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea", agregó el mandatario.

Quien también habló acerca de este tema fue el intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, y mostró su molestia tras la aparición de estos dos contagios. "Todo el esfuerzo que hicimos acá adentro no vale de nada porque vamos a seguir en el mismo proceso de infectar con gente de afuera", dijo el jefe comunal en entrevista con el programa 970 Noticias de Radio Universal. "Nosotros entendemos que hoy por hoy no puede subir a un barco o a un avión alguien que venga a Uruguay si antes no tiene un certificado que diga que 24 o 48 horas antes se hizo un hisopado y que está limpio. Debe ser tan importante como el documento", sostuvo.

86 personas aisladas en Maldonado

Sigo en Maldonado, porque hoy se conoció que de los 270 pasajeros que llegaron el viernes a Uruguay en ese barco de Buquebus, al día de hoy 86 están aislados en Maldonado, indicaron a El País fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Mañana, cuando se cumplan siete días de su estadía en Uruguay y estén aptos para realizarse el examen, se hisopará a estas personas.

El director Nacional de Migración, Eduardo Mata, dijo a El País que el barco de Buquebus que llegó al puerto de Montevideo el viernes pasado traía 269 pasajeros, de los cuales 123 eran uruguayos. El resto eran argentinos, dijo.

Hoy, además, la empresa naviera Buquebus anunció que instalará un laboratorio en su buque Francisco para realizar hisopados a los pasajeros.

La salida del ministro de Salud de Nueva Zelanda

El ministro de Salud de Nueva Zelanda se llama David Clark y en abril -ese mes que se siente tan lejano- fue noticia cuando se saltó el confinamiento y viajó a una playa. Hoy el jerarca -cuestionado por ese y otros episodios- renunció a su cargo.

"Es esencial que los altos cargos de la salud cuenten con la confianza de los neozelandeses", dijo este jueves Jacinda Ardern, la primera ministra. "Como me dijo David las necesidades del equipo pasan por delante de las del individuo", añadió.



"Muera quien muera"

No es novedad que el avance del COVID-19 en Brasil ha sido feroz. Sin embargo, la gestión de la pandemia de algunas autoridades en el país vecino ha sido tan llamativa que día sí, día no, consiguen llegar a los titulares de medio mundo.



Esta vez fue el turno del alcalde de Itabuna, un municipio ubicado en el nordeste brasileño, que al día de hoy tiene colmada la capacidad en sus hospitales para la atención de personas con el nuevo coronavirus. ¿Qué pasó? Este alcalde dijo que el próximo jueves el comercio en ese lugar abrirá "muera quien muera".

Visto la polémica y las críticas que generaron las palabras del alcalde la municipalidad divulgó un comunicado en el que dijo que se habían "malinterpretado" sus palabras.

¡Adiós! Cuidate.

