Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Soy Mayte De León, coordinadora en El País Digital. Entre la última vez que llegué a tu casilla y este lunes se acabó el verano. No es una metáfora barata. El viernes fue el equinoccio de otoño (para ser exactos, ocurrió en la madrugada de ese día así que cuando mandé la última newsletter ya estaba entre nosotros, pero quién le está prestando atención a las estaciones en los tiempos que corren). Así que ya desde la mejor época del año vuelvo hoy con todo lo que tenés que saber acerca de la pandemia que nos puso la vida patas para arriba.

Cuatro casos más que ayer

Este lunes fue el presidente Luis Lacalle Pou el encargado de realizar los últimos anuncios acerca del coronavirus. Uruguay registra hoy 162 casos de Covid-19, cuatro más que el domingo. Este lunes se hicieron 211 exámenes, agregó. Además, el mandatario dijo en conferencia de prensa que se espera que para el final de esta semana se duplique la capacidad de realizar tests de diagnóstico (hoy se hacen alrededor de 200 por día).

"Exhortamos a los mayores de 65 años que no tengan necesidad de permanecer en un trabajo, o que puedan de alguna manera hasta el lunes 13 de abril ausentarse o generar algún tipo de vínculo distinto, que lo hagan", señaló Lacalle Pou.

Además, el presidente sostuvo: "No hemos llegado al momento pico (de la propagación), lejos de relajarlas, hay que extremar las medidas". Todo lo que dijo está en esta nota.

Tabaré Vázquez pidió “cuarentena total”

El expresidente y oncólogo Tabaré Vázquez habló este lunes sobre el avance del Covid-19 en Uruguay. “Tenemos que ir a una cuarentena total”, dijo el exmandatario, en línea con lo que han pedido al gobierno varios colectivos médicos.



En entrevista con M24 Vázquez planteó, sin embargo: “Hemos apoyado todas las medidas que ha tomado nuestro gobierno nacional”, y valoró que la administración que encabeza Luis Lacalle Pou ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en algunos casos incluso “se ha adelantado a tomar esas medidas”.



De todas maneras, Vázquez señaló que Uruguay no puede tomar medidas tan “radicales” como Argentina, país que está en cuarentena obligatoria desde la semana pasada y hasta el 31 de marzo. Todo lo que dijo el ex jefe de Estado está en esta nota.

Se viene una "ola muy jodida"

En un audio que corrió como reguero de pólvora en las últimas horas Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), dice, entre cosas, que se viene una "ola muy jodida" del coronavirus, y que a su entender la "única manera de frenarlo" es "que cada uno se quede en su casa y no contagie".

Grecco -que confirmó la autenticidad del audio a El País- envió el mensaje a un vecino, y, entre otros apunta: "Es clave, es capital, es muy importante, la conducta de cada uno y no salir, no salir y quedarte en casa. Es mucho más que un hashtag, que un eslogan bonito, porque el riesgo de ser portador sin saberlo y contagiar sin saberlo es enorme".

La gremial que preside insiste desde hace días en la necesidad de decretar la cuarentena general para frenar la propagación del coronavirus.

Cacerolas y "apagón social"

La Intersocial, que conforma el Pit-Cnt y otras organizaciones, difundió este lunes 11 medidas que elevó al gobierno para enfrentar el avance del coronavirus en el país. Además, convocó a un caceroleo y "apagón social" el miércoles 25 entre las 21:00 y las 21:10. ¿El motivo? "Apoyar (que) esta plataforma sea tenida en cuenta", indicaron a través de un comunicado.

Chateá para sacarte las dudas sobre el coronavirus

Hace días que hablamos de él sin parar pero seguro todavía tenés dudas acerca del Covid-19. Es por eso que El País lanzó hoy este chat en el que podés hacer preguntas y recibir las respuestas adecuadas para no quedarte con ninguna interrogante sobre el coronavirus.

20.000 tapabocas en 20 días

En este video podés conocer por dentro cómo trabaja el taller del Ejército que confecciona tapabocas para el Ministerio de Salud Pública. Hoy el ministro de Defensa, Javier García, lo recorrió y tuvo un mensaje para sus funcionarios: "No saben lo imprescindible que es el trabajo que están haciendo y quería venir especialmente a agradecer".

El Servicio de Intendencia del Ejército fabrica estos insumos médicos para cubrir parte de la demanda desde este lunes y tiene como meta llegar a las 20.000 unidades en 20 días.

Salinas criticó a los que fueron a Tristán Narvaja ayer

Seguro te llegó alguna foto por WhatsApp o viste un video en alguna red social. Este fin de semana, y pese al pedido del gobierno de quedarnos en nuestras casas si nos era posible, muchos obviaron esto y salieron a dar una vuelta. En Montevideo, por ejemplo, la feria de Tristán Narvaja congregó tanta gente que parecía que estuvieran regalando algo.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a esto hoy. “Ayer no se cumplió con el decreto de que las ferias fueran alimentarias”, dijo, y agregó: “Nos encontramos con la sorpresa de que la feria Tristán Narvaja y la feria de Piedras Blancas estaban realmente con aglomeración de gente”, lamentó el jerarca.



Por esto, Salinas se comunicó con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y la directora de Salud del gobierno departamental, Analice Berón, para que “procedieran de una forma amistosa y correcta a la dispersión de estas aglomeraciones”.



“Ahora es el momento de la conciencia colectiva”, enfatizó el ministro entrevistado por Radio Universal.

Me despido por hoy. De nuevo, si podés, quedate en tu casa. Si no podés, tomá todas las precauciones para no convertirte en una amenaza caminante para los demás. Y en cualquiera de los dos casos lavate las manos. Si no me escuchás a mi, hacele caso a Liam Gallagher.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.