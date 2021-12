¿Qué piensa el country head del banco privado más grande en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo evalúa el negocio bancario y la respuesta de la banca en estos dos años de pandemia de COVID-19?



-La banca fue un jugador positivamente importante en esta pandemia. Colaboró desde el día uno, con atención en la red que nunca se interrumpió, colaborando con la cadena de pagos cuando había un poquito de miedo en esas primeras semanas de que hubiera un quiebre y principalmente también en el ofrecimiento de crédito. Todos los bancos estuvimos muy ávidos de apoyar a las empresas, de otorgar esperas, de alguna forma colaborando con una regulación que fue súper de primer mundo y en el momento adecuado que fueron aquellas normas excepcionales, para ayudar a la banca a que le dieran a los clientes y al mercado, opciones de espera que hicieran posible aguardar a ver cómo se desarrollaba la pandemia y que los clientes pudieran acomodarse mejor y después recién tener que cumplir las obligaciones. Hubo una mezcla de que los bancos fuimos protagonistas y el gobierno con las normas que sacó, las regulaciones, permitió que la pandemia en materia de calidad de la cartera crediticia, lo tenga a Uruguay como uno de los países que no ha sufrido casi efectos negativos en cuanto a la capacidad de pago de los clientes.



-¿Cómo se compite en ese escenario donde la situación es crítica y quizás hay que coordinar más?

​

-Todos los bancos en los primeros tres o cuatro meses de pandemia, que no sabías cuánto iba a durar, tuvimos una coordinación natural, no forzada, donde la prioridad era darle tiempo a los clientes y a las empresas para que se pudieran acomodar. Hubo como unanimidad en eso, sin ser un acuerdo formal o hablado. Todos los bancos pensamos más en ayudar a nuestra propia cartera de clientes que en crecer o robar cuota (de mercado) o en aprovecharnos de una situación compleja. En eso los bancos, la visión primaria fue de darle alternativas a nuestros clientes, con espera para que se solucione o se despejen las dudas que había.

-¿Cómo evalúa el comportamiento del crédito en estos casi dos años?



-Este es un año en donde el crédito está creciendo en forma interesante. Uruguay venía de tres o cuatro años donde el crédito estaba planchado y en ese sentido, el crédito muestra un poco la reactivación de la economía. Hay que romper el paradigma de que los bancos o las financieras prestan cuando la cosa está mal. Los bancos y las financieras prestan cuando la cosa está bien y hay un mercado que tira, evoluciona y crece. Prestar cuando las cosas están mal es muy complicado y muy riesgoso. En ese sentido, lo que está pasando es que la banca acompaña el crecimiento de la economía. Por otro lado, hay una muy grata sorpresa positiva en el comportamiento de los depósitos que han crecido en forma mucho más importante de lo que preveíamos. Hay una tendencia a nivel mundial, en donde en países desarrollados el crecimiento de los depósitos en el sistema financiero no se daba desde hacía muchísimos años. En Uruguay que somos un poco más cautos, también se dio e incluso más de lo que pensábamos, con un aumento de la liquidez impresionante. Nosotros este año estamos pensando en que los depósitos crecen en más de US$ 1.000 millones. Son cifras muy importantes para el país, que a su vez amplían la liquidez del sistema financiero uruguayo que es ultra líquido, ultra solvente.



-El sistema financiero está muy líquido, como mencionaba, ¿eso es porque no hay tanta demanda de crédito?



-Creo que estructuralmente Uruguay tiene un sistema financiero muy líquido hace muchísimos años, en donde los depósitos duplican a los créditos y ese es un dato de la realidad. En estos dos últimos años, los depósitos crecieron mucho más que los créditos, por lo tanto se amplió esa brecha entre ambos.



PERFIL Gustavo Trelles, toda una vida en el banco Desde febrero de 2019 es el country head y CEO del banco Santander, el privado más grande en Uruguay. Nació el 25 de agosto de 1972, es Doctor en Derecho por la Universidad de la República. Ingresó al banco en 1994 como cajero y pasó por varias áreas. Durante dos años fue director del área de Distribución, director Comercial de Retail y luego fue promovido a CEO de las financieras del grupo en Uruguay, Creditel y Crédito de la Casa.

-Además el Banco Central (BCU) liberó encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central) por lo que la liquidez también aumentó por ese lado.



-El BCU liberó encajes en moneda nacional, por lo que en ese sentido, la liquidez es mayor. Siempre es preferible un sistema financiero bien líquido. Cuando comentamos estos números a nivel del grupo (Santander) en el mundo siempre destacan la liquidez y la solvencia del sistema financiero uruguayo. Creo que por un tema estructural va a ser un dato de la realidad con el que vamos a convivir en los próximos años, porque no vemos una demanda de crédito que vaya a ir cortando esa brecha después de un crecimiento tan importante como tuvimos de los depósitos estos dos últimos años. Así que en ese sentido, sería preferible que los créditos aumenten un poco más, pero como el mundo ideal no existe, dejáme con mucha liquidez que eso da tranquilidad a todos. También esperamos que las tasas internacionales se reactiven un poco para tener otras oportunidades donde colocar el dinero.



Gustavo Trelles, country head y CEO del Banco Santander en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

-Volviendo al tema de los depósitos, con este ruido político en Argentina, ¿se incrementó la llegada de ahorros de argentinos?



-No, definitivamente no. Creo que después del blanqueamiento en Argentina hubo una caída significativa de los depósitos de no residentes en el sistema financiero uruguayo y esa caída se ha mantenido, nosotros por lo menos no hemos recibido en forma sustancial depósitos de argentinos en el último tiempo. Lo que estamos recibiendo son más clientes argentinos que están viniendo a vivir a Uruguay, que tienen una operativa natural de los gastos propios de familias que se han venido pero no a nivel de depósitos como para poder destacarlo.



-¿Cómo ven la economía el año próximo, con un año que va a tener una mejor temporada turística, el agro va a seguir con precios de commodities altos y la obra de UPM va a estar en su punto más alto?



-La temporada turística sin duda va a ser mejor que la del año pasado, el agro está con precios internacionales muy muy buenos, que todavía se mantienen y naturalmente estamos recibiendo, y lo estamos viendo en el mercado, muchas consultas de inversores nuevos que están evaluando a Uruguay. Creo que Uruguay está en un gran momento de renombre en Latinoamérica. Su solvencia institucional, el manejo de la crisis pandémica ha sido un ejemplo y en una América muy convulsionada desde el punto de político y social hoy eso es una gran fortaleza. Uruguay está de moda. Vamos a tener un 2022, que lo vemos muy positivo, con una reactivación. Después se verá que sectores más, que sectores menos este, pero en definitiva queremos que va a ser un año bueno para para el Uruguay y por tanto para nuestra actividad que como lo comenté antes está muy asociada a cómo le va al país y a cómo le va la economía general.

-Hay un proyecto de ley que cambiaría la forma de calcular la tasa media de interés del sistema financiero y por ende los topes de lo que se considera usura, ¿cómo lo ve?



-Primero nosotros jugamos con las reglas de juego que existen, así ha sido en los últimos 40 años. Hay proyectos y regulaciones que te benefician más, te benefician menos, algunas te gustan más, otras menos pero el Uruguay per sé, en lo global, es un país muy serio, un país responsable, confiable por tanto nosotros vamos a jugar con las reglas de juego que Uruguay dictamine. Lo que sí es importante es transparentar algunas cosas, y así se está dando en este momento para entender un poquito cuál es la realidad, porqué se dan las cosas, cuál sería el mundo ideal, qué se puede hacer, que no y entre todos ir generando condiciones que serán las que serán, pero al menos esté contemplada toda la visión de los negocios. Puede haber margen para que las tasas máximas bajen un poco, pero esa baja tiene que ser controlada por otras circunstancias propias de los negocios que se van a ver más afectados por esa baja de tasas y en definitiva es importante siempre escuchar a todas las partes, para entender y sacar una regulación a través de ley, a través de normas, lo más alineada posible a la realidad y eso es un poco lo que a apuntamos a nivel de la Asociación de Bancos Privados. Después el Parlamento uruguayo normará lo que tenga que normar, pero siempre es bueno que lo haga con todas las cartas vistas y escuchando todas las partes y teniendo todos los elementos para hacer lo mejor posible. Nuestra preocupación hoy es hacernos escuchar y que se entienda todo y no solo una única visión, que estamos seguros -confiamos mucho en Uruguay- de que lo que es la norma va a ser algo coherente, razonable, que nos va a permitir a todos ir teniendo negocios.



-Santander está en el mercado de las financieras con sus empresas Creditel y Créditos de la Casa, ¿cómo lo ven desde ese lado?



-Con la misma expectativa. Para nosotros es muy importante la formalidad del crédito, la inclusión financiera de la que tanto se habla y estas financieras están en todo el país, no somos los bancos, estas financieras realmente están en localidades muy pequeñas. Obviamente, las condiciones hacen que puedan estar en localidades donde los bancos no estaríamos. En ese sentido las financieras del Grupo (Santander) están tratando de expresar su punto de vista, tratando de hacer conocer el porqué de las cosas y hasta dónde se puede llegar y hasta donde no, para que no haya repercusiones negativas.



Gustavo Trelles, country head y CEO del Banco Santander en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

-¿Es más negocio la financiera, el banco, o generan utilidades similares?



-Son complementarios. Son negocios diferentes que nacieron con circunstancias muy diferentes y por algo se manejan diferente. Lo que lo hace sólido es la complementación entre uno y otro, el tipo de cliente a dónde van, el lugar dónde están, el tipo de producto, las condiciones. No es que una sea más importante que la otra, son complementarios y cada uno tiene sus focos, sus prioridades, su mercado objetivo y está bien que así sea, porque ya lo demostró la historia, que los bancos no nos dedicábamos a ese negocio y hubo gente que lo hizo y lo hizo bien.



La inversión en fintechs y qué traerá el banco con Getnet a Uruguay La plataforma para que los comercios puedan tener contratos con diferentes sellos y vender con todas las tarjetas -Con respecto al tema tecnología y finanzas, en su momento adquirieron Paganza, eso les permitió estar en el sistema de pagos, pero ahora viene la incorporación de Getnet, ¿qué creen que les va a aportar?



-Primero, Getnet es un proyecto internacional del Grupo Santander, está en Brasil, está en Argentina, en Chile, va a estar en Perú.



-A Uruguay todavía no llegó.



-No llegó porque para que llegue es necesaria la apertura de multiadquirencia. Y en ese sentido hay compromisos asumidos y el Banco Central lo está impulsando para que se abra el año que viene. La multiadquirencia es el hecho puntual por el que pasa a ser atractivo que una plataforma de pagos como Getnet venga a Uruguay. Para nosotros como país pequeño es motivo de orgullo, porque es recibir otro proyecto corporativo del mundo, en las mismas condiciones que desembarcó en países mucho más grandes. Implica mayor inversión, mayor presencia del Grupo Santander en Uruguay, confiando en el país y en lo que se está haciendo. Estamos armando Getnet en Uruguay, va a ser una empresa independiente, muy grande, complementaria y que ya tiene la experiencia de dar servicios en países muy demandantes y muy exigentes en materia de servicios.



-¿A qué segmento va a apuntar?



-A todos. Getnet es una plataforma de pagos que va a comercios chicos, medianos y grandes y en ese sentido en Uruguay no va a ser la excepción. Creo que va a colaborar mucho con la inclusión financiera, porque la idea de Getnet es llegar hasta los comercios muy pequeños de todo el país, con una plataforma 100% digital, muy sencilla, y nos da un orgullo que el grupo haya decidido desembarcar en el país con un negocio como este.



-¿Eso les puede facilitar después dar créditos a ese tipo de empresas porque van a tener los datos?



-Es un análisis muy importante, sin duda a partir del conocimiento de cuánto factura una empresa. Por eso hablé de la inclusión, porque los comercios más pequeños de Uruguay van a poder acceder a vender con cualquier tarjeta de crédito, débito, tener una plataforma digital, una oferta de crédito y una cuenta bancaria. Entonces, la formalidad que eso genera, la posibilidad de tener un crédito con condiciones formales, es un ganar-ganar no solo para Uruguay, sino para esos comercios chicos que hoy capaz no venden con tarjeta, o si venden, venden con una sola porque no puede hacer cuatro contratos con los diferentes sellos. Ahora van a poder hacer un solo contrato con una empresa como Getnet que va a permitir vender con Visa, Mastercard o cualquier tarjeta del mercado. Hoy los comercios pequeños tienen muy difícil acceso a ese tipo de operativa, o sea que los va a volver más competitivos, les va a dar más posibilidades a sus clientes para poder pagar, y más acceso a servicios financiero.



-¿Compraron otra fintech recientemente?



-Sí, Ecolicuá. Paganza, Getnet que viene a Uruguay, Ecolicuá, son los demostraciones más objetivas de la confianza en nuestro país. Estas adquisiciones fueron desde 2019 hasta ahora, o sea que el grupo sigue apostando y creyendo en Uruguay, por supuesto en nosotros, pero también en el país, en las normas y creo que la mejor forma de demostrar confianza es invirtiendo y lo ha hecho como ningún otro grupo financiero en los dos últimos años en el país. Ecolicuá es una empresa que nos dio mucha satisfacción poder adquirirla, porque nació en un laboratorio de investigación y desarrollo de una universidad que nosotros somos sponsors y los apoyamos desde el día uno, desarrollaron la idea, la hicieron realidad y después en los premios que nosotros hacemos de Elevator Day, fueron reconocidos. Entendimos que nos era interesante evaluar su adquisición y lo hicimos. Tenemos a los mismos fundadores de la empresa que siguen trabajando y lo van a seguir haciendo y nosotros viendo cómo hacerla desarrollar.



-¿Qué les va a aportar Ecolicuá?



-Es una plataforma de venta y comparación de seguros, que lo que busca es que el cliente obtenga el mejor seguro conforme a sus condiciones, pero también a las posibilidades de pago y pueda comparar y pueda elegir en este mercado y nosotros tenemos un gran negocio de seguros en el Uruguay. El banco, las financieras todos venden seguros.

Gustavo Trelles, country head y CEO del banco Santander en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

-¿La regulación del Banco Central fomenta este tipo de innovación, donde el sector tecnológico en Uruguay tiene potencial?



-Creo que el Banco Central está estudiando un poco lo que está pasando en el mundo y toma resoluciones firmes, bien pensadas. Sí seguramente los ritmos de las decisiones tendrían que ser un poco más rápidas. En este momento, por ejemplo, todo lo que es procesamiento de datos en la nube en los bancos es un tema que en el mundo ya existe, está avanzado y que todavía en Uruguay no se ha avanzado como se debería. Pero, creemos que el Banco Central que es de primer nivel, tarde o temprano va a intervenir en ese tipo de cosas y con la misma solvencia y seriedad profesional que ha tenido siempre. Sí entendemos que hay un sistema financiero en el mundo que ha cambiado, como han cambiado los modelos comportamiento de los clientes y la sociedad en general y los bancos no vamos a hacer ajenos a esa realidad. Por tanto el regulador tendrá que cambiar y los bancos también nuestra operativa, para adaptarnos a este nuevo mundo.



-Hoy de hecho los competidores de los bancos muchas veces están fuera del sistema financiero, como Facebook, Mercado Libre con Mercado Pago, ¿cómo ven esa competencia que muchas veces no está regulada?



-Negarla sería como tapar el sol con los dedos. Por tanto, es una competencia real, que se vino, que le va bien. Acompañando un poco la posición del grupo en el mundo y como principal banco privado en el Uruguay, lo que nos gustaría que sucediera es que la regulación fuera idéntica para todo el mundo. Si nosotros como banco tenemos que competir con una fintech o con alguna de este tipo de empresas, que las reglas sean iguales para para ambas partes. No puedo llegar yo a tener unas condiciones mucho más rigurosas que las que tiene ellos porque yo ya soy mucho menos flexible por ser un banco, por nuestra metodología, pero también por nuestras regulaciones. En ese sentido creo que lo que le podemos pedir al Uruguay como país serio, sin negar que muchas cosas las hace muy bien, es que otros son mucho más rápidos, más dinámicos. No tenemos miedo de competir, solo demandamos que las condiciones sean iguales. Es como si jugara al fútbol y yo tengo ley de offside y el contrario no en el mismo partido, es complicado.