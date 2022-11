¿Cómo hizo el fondo que denunció fraude de dLocal para ganar dinero con la caída de la uruguaya?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La única empresa uruguaya que cotiza en la Bolsa de Nueva York, la tecnológica dLocal, vivió su peor semana desde que debutó en el mercado del Nasdaq el 3 de junio del año pasado.

¿Qué pasó? El fondo de cobertura Muddy Waters emitió el miércoles un informe lapidario sobre la empresa uruguaya en el que señala que sus hallazgos de los balances “llevan a creer que es probable que dLocal sea un fraude”.



“dLocal tiene revelaciones repetidas sobre su volumen total de pagos y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí. También existe una discrepancia contradictoria entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de dos subsidiarias clave”, afirmó el informe de Muddy Waters. Esto mostrando las diferencias en los balances de la empresa uruguaya.



“Estos tipos de declaraciones erróneas aparentemente inocuas son, en cambio, a menudo signos de libros corruptos porque puede convertirse en una gran tensión mantener los números correctos una vez que comienzas a manipularlos”, dice el análisis.



“Aparentemente, dLocal nunca se sintió cómodo con la realidad y, posteriormente, reveló diferentes versiones de mentiras sobre las transacciones”, acusó.

El director general y propietario de Muddy Waters, Carson Block dijo que se posicionó vendido en corto contra dLocal debido a las “luces rojas” que encontró en los números de la empresa uruguaya.



Esto hizo desplomar la acción de dLocal, que cerró el miércoles a US$ 10,46 (cuando abrió a US$ 20,74 y el martes había cerrado a US$ 21,22). Esto es una caída de 50,71%.



Ahora bien, ¿qué es un fondo de cobertura? ¿Qué tiene de particular Muddy Waters? Y, ¿qué implica posicionarse “vendido en corto” respecto a dLocal?

Un fondo de cobertura (denominada “hedge fund” en inglés) es instrumento de inversión alternativa, gestionado por una gestora, una corredora de bolsa o un banco de inversión. Suelen invertir en opciones más riesgosas y más agresivas las cuales se espera que generen un mayor rendimiento. La cobertura de la inversión reduce el riesgo y ayuda a obtener retornos estables. Suelen invertir en acciones, bonos, inmuebles, divisas, materias primas.



Los fondos de cobertura se crearon originalmente para mantener posiciones tanto largas como cortas. Esto significaba que el fondo estaba “cubierto” y los inversores podían ganar dinero independientemente de si el mercado subía o bajaba. Actualmente hay tantas estrategias como posibilidades.



En el caso de Muddy Waters, es un fondo de cobertura tradicional combina estrategias largo-corto con énfasis en apostar contra las empresas y expuso problemas contables y malas prácticas de una gran cantidad de compañías chinas.



¿Qué signifca estar “vendido en corto”, como hizo Muddy Waters con la acción de dLocal?

Primero hay que tener en cuenta que este tipo de fondos toman posiciones largas en acciones que se perciben como infravaloradas y posiciones cortas en acciones que se consideran sobrevaluadas.



Para posicionarse “vendido en corto”, Muddy Waters (o cualquier fondo de cobertura) necesita un préstamo de acciones. El fondo paga a alguien para que le preste las acciones en las que quiere posicionarse en corto. Una vez que el fondo obtuvo el préstamo de acciones, las vende. Espera a que la acción caiga, las vuelve a comprar más baratas y se las devuelve a su dueño. La diferencia de precio entre el valor a las que las vendió y al que las compró para devolver el préstamo (sumado al costo del mismo), es la ganancia.



Entonces, con su propio informe híper crítico sobre dLocal, Muddy Waters favorece su posición ya que la acción se desplomó.

¿Esto quiere decir que el informe no sea real? No necesariamente. De hecho, el informe muestra las incongruencias en los balances de dLocal. No obstante, hay que mencionar ese factor: el informe favorece la posición de Muddy Waters.



Pero, la empresa uruguaya tampoco ayuda mucho a que el mercado descarte rápidamente el informe.



¿Por qué? Porque dLocal no ha respondido a ningún requirimiento de la prensa y apenas emitió un escueto comunicado que no rebate ninguno de los cuestionamientos de Muddy Waters.



El comunicado de dLocal emitido el miércoles dijo que el informe “contiene declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamento y especulaciones”. Pero, no dice cuáles son, ni rebate con argumentos las contradicciones que le señala Muddy Waters. “dLocal refutará las alegaciones en el foro apropiado a su debido tiempo”, se limitó a decir. Ya pasaron 48 horas sin novedades, y eso en los mercados financieros es mucho tiempo.

La acción de dLocal subió ayer Ayer la acción de la tecnológica uruguaya dLocal volvió a repuntar en Wall Street, aunque sigue lejos de su nivel pre acusación de “fraude” y manipulación de balances que le realizó el fondo de cobertura Muddy Waters el pasado miércoles.



En efecto, la acción abrió al alza, a US$ 11, respecto al cierre del jueves (de US$ 10,60) y así se negoció durante toda la jornada, ya que la cotización mínima fue de US$ 10,88. La acción alcanzó un máximo en el día de US$ 13,60, para cerrar en US$ 12,78, esto es un 20,57% más que el cierre del jueves.



Si bien desde el precio de la acción, la noticia es positiva para dLocal (dejó de caer y repuntó algo), la situación sigue siendo negativa. Es que ya hay una docena de estudios jurídicos estadounidenses que anunciaron públicamente que están investigando a dLocal y llaman a inversores en la empresa uruguaya a contactarlos para posibles demandas. Los estudios buscan posibles violaciones de las leyes de valores. Entre ellas, si la firma uruguaya emitió declaraciones falsas y/o engañosas y/o no reveló información pertinente a los inversores.