La acción de la uruguaya dLocal recupera algo, pero una decena de estudios la investiga y podría demandarla

La acción de la empresa tecnológica uruguaya dLocal se recuperó ayer en la Bolsa de Nueva York tras el desplome de 50,71% que vivió el miércoles. Sin embargo, todavía está lejos del nivel que tenía previo a un informe lapidario sobre la firma, que la considera un “fraude”, y que provocó la caída de la acción un día antes.

La tranquilidad también está lejos para dLocal, porque hay al menos nueve estudios de abogados en Estados Unidos que anunciaron “investigaciones” sobre los balances de la firma uruguaya y alientan a inversores perjudicados por la caída de la acción a contactarlos para una posible demanda contra la empresa uruguaya.



“Nos enfocamos en las pérdidas de los inversores y si dLocal falsificó su contabilidad”, dijo en un comunicado Reed Kathrein, el socio del estudio Hagens Berman que dirige la investigación.



También Schall Law Firm, una firma de litigios de derechos de los accionistas, anunció en un comunicado que está investigando reclamos en nombre de inversores de dLocal “por violaciones de las leyes de valores”. La misma se centra en si la firma uruguaya “emitió declaraciones falsas y/o engañosas y/o no reveló información pertinente a los inversores”.



Otro estudio, Ademi LLP “está investigando posibles reclamos de fraude de valores contra dLocal”.



Glancy Prongay & Murray LLP, una firma de abogados especializada en derechos de los accionistas en Estados Unidos, anunció que “ha iniciado una investigación en nombre de los inversionistas de dLocal con respecto a las posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte de la empresa”.



Las oficinas legales de Howard G. Smith y Frank R. Cruz, además de los estudios Faruqi & Faruqi, LLP, Holzer & Holzer, LLC y Block & Leviton anunciaron investigaciones similares contra dLocal.

Operativa

Ayer en el mercado de Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, la acción de dLocal recuperó algo de terreno, pero lejos del nivel de US$ 20,80 previo al informe del fondo de cobertura Muddy Waters que dijo que la empresa uruguaya es un posible “fraude”, que manipuló y “mintió” sobre sus números. Este fondo, conocido por apostar contra empresas, está vendido en corto en acciones de dLocal.



La acción de la tecnológi- ca uruguaya abrió ayer a US$ 10,01, por debajo de los US$ 10,46 en que había cerrado el miércoles (tras desplomarse 50,71%). El precio siguió hacia abajo hasta los US$ 9,03, un mínimo desde que dLocal comenzó a cotizar en Wall Street el 3 de junio de 2021.



Luego, la acción se recuperó y llegó a cotizar a un máximo diario de US$ 12,49, para bajar hacia el cierre del mercado y finalizar en US$ 10,60, un aumento de 1,34% sobre el cierre del miércoles.

El informe de Muddy Waters detalla cambios sorpresivos en números de los balances de dLocal (que debe presentar trimestralmente al mercado), cifras de indicadores que se contradicen en sí como el volumen total de pagos y las cuentas por cobrar. “Estos tipos de declaraciones erróneas aparentemente inocuas son, en cambio, a menudo signos de libros corruptos porque puede convertirse en una gran tensión mantener los números correctos una vez que comienzas a manipularlos”, dice el análisis.



Muddy Waters al estar vendido en corto en acciones de dLocal se beneficia de una baja de las mismas.



Sin embargo, las graves acusaciones que hace en el informe apenas fueron respondidas por dLocal con un escueto comunicado que dice que son “declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamento y especulaciones”. La firma uruguaya no hace ninguna aclaración sobre la contradicción que señala Muddy Waters en dos indicadores por ejemplo y tampoco ha dicho cuándo lo hará. Apenas mencionó que “refutará las alegaciones en el foro apropiado a su debido tiempo”.