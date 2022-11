Acción de uruguaya dLocal recupera algo de terreno, pero lejos de nivel pre acusación de “fraude"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves, la acción de la tecnológica uruguaya dLocal abrió a US$ 10,01, levemente por debajo del cierre del miércoles de US$ 10,46 cuando se desplomó 50,7% tras un lapidario informe de Muddy Waters, un fondo de cobertura que se destaca por apostar contra las empresas.



Esta firma señaló en un informe que dLocal probablemente era un “fraude” y la acusó de mentir y manipular números en sus balances. Muddy Waters se posicionó vendido en corto en la acción de dLocal.



En esta jornada, la acción de la tecnológica uruguaya volvió a tocar un mínimo histórico al cotizar a US$ 9,03, pero luego empezó a repuntar y a las 13 hora de Nueva York cotizaba a US$ 11,93, un 14,05% más que el cierre del miércoles. De todas maneras está lejos de los US$ 20,80/US$ 21 a los que venía cotizando la acción de dLocal.