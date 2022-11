La uruguaya dLocal, ¿es un “fraude”? La acción se desploma 40% en la jornada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tecnológica uruguaya, dLocal, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, enfrenta su día más difícil desde que su acción comenzó a negociarse en Wall Street el 3 de junio de 2021. Es que la acción de la compañía se desplomaba 40,3% a esta hora a US$ 12,67 (cuando abrió a US$ 20,74 y ayer había cerrado a US$ 21,22), pero llegó a bajar hasta US$ 10,80.



¿Qué pasó para que el mercado corriera contra la empresa uruguaya? La firma Muddy Waters, un fondo de cobertura que combina estrategias largo-corto con énfasis en apostar contra las empresas y que expuso problemas contables y malas prácticas de una gran cantidad de compañías, realizó un lapidario informe sobre dLocal.



En el mismo, señala que su investigación “lleva a creer que es probable que dLocal sea un fraude” y que les “preocupa” sus divulgaciones y controles de los fondos de los clientes.



La empresa uruguaya permite a más de 400 multinacionales y comercios globales procesar más de 600 métodos de pago en más de 40 países emergentes. Tiene a clientes como Amazon, Zara, Uber, Nike, Booking, Didi, Google, Microsoft, Rappi y Tripadvisor, entre otros. A estas empresas, les da el servicio de que puedan cobrar sus ventas en distintos países aun cuando los consumidores no cuenten con tarjetas de crédito o débito.



Por tanto, el volumen total de pagos que procesa dLocal en cierto período (un trimestre o un año) es un indicador relevante del negocio. Sin embargo, según Muddy Waters, “dLocal tiene revelaciones repetidas sobre su volumen total de pagos y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí. También existe una discrepancia contradictoria entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de dos subsidiarias clave”.



“Estos tipos de declaraciones erróneas aparentemente inocuas son, en cambio, a menudo signos de libros corruptos porque puede convertirse en una gran tensión mantener los números correctos una vez que comienzas a manipularlos”, aseguró el análisis de Muddy Waters, que tiene posición corta vendida sobre la acción de dLocal.



“Mientras investigamos, encontramos una serie de mentiras que la compañía ha dicho, junto con cuentas que ha alterado para corroborar las mentiras. Esta serie de mentiras tienen que ver con disfrazar el momento de un ejercicio de opciones y la fuente de financiación para ese ejercicio de opciones con información privilegiada. En ausencia del nivel más evidente de incompetencia, estas alteraciones de la cuenta deberían apuntar a un fraude”, cuestionó Muddy Waters.



La empresa uruguaya no se ha pronunciado al respecto.