Trump entierra acuerdo migratorio en Congreso

Donald Trump enterró ayer domingo la posibilidad de un acuerdo con los demócratas para regularizar a miles de jóvenes inmigrantes protegidos por el DACA, y amenazó a México con poner fin también al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) si no incrementa su seguridad fronteriza.

El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) fue proclamado en 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama, pero Trump ordenó que expirara en marzo, una decisión que ha sido bloqueada temporalmente por los tribunales.

El programa de Obama amparó a unos 750.000 jóvenes que habían llegado a Estados Unidos siendo niños junto a sus padres. Dentro de esa cifra hay 2.631 uruguayos.

"¡NO MÁS ACUERDOS CON DACA!", lanzó Trump ayer en Twitter. Ese comentario, de cuatro palabras y en mayúsculas, supone un giro en la postura del presidente, pues hasta ahora había insistido en que quería una solución para los jóvenes indocumentados.

Ayer, sin embargo, el mandatario urgió a usar la llamada "opción nuclear" para cambiar las leyes del Senado y aprobar una ley migratoria sin DACA. "Los republicanos deben usar la opción nuclear para aprobar leyes duras AHORA MISMO", subrayó Trump.

La llamada "opción nuclear", que el líder de la mayoría en la Cámara Alta puede convocar de manera discrecional, cambia las reglas del Senado, al requerir una aprobación solo por mayoría simple (51) y no de 60 votos. Así, esta excepción pone en peligro la capacidad del partido de la minoría para detener o bloquear el voto en casi cualquier materia, incluida la ley migratoria que los dos partidos llevan negociando durante meses en el Congreso sin haber alcanzado aún un acuerdo.

Grupos de legisladores de los dos partidos presentaron en varias ocasiones a Trump propuestas para dar una solución a los "soñadores", pero el presidente no aceptó ninguna de ellas porque no contenían suficiente dinero para su muro con México o porque no acababan con el actual sistema de reagrupación familiar.

Se estima que más de 500.000 personas cruzan irregularmente territorio mexicano cada año con intención de llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas. Los migrantes son víctimas de traficantes de personas, de abusos de autoridades y blanco del crimen organizado.

Tratado comercial.

Trump insistió además con sus ataques a México, país al que amenazó ayer en Twitter con el fin del Nafta.

"México está haciendo muy poco, si no NADA para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con NAFTA. ¡NECESITAMOS UN MURO!", dijo Trump.

Los tuis de Trump provocaron la reacción de los candidatos presidenciales mexicanos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, que lanzaron un desafío al jefe de la Casa Blanca.

Desde Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, y donde empresas transnacionales producen en masa productos exportados a Estados Unidos, el izquierdista López Obrador advirtió: "Ni México ni su pueblo van a ser piñata de ningún gobierno extranjero".

López Obrador, de 64 años y con ventaja de dos dígitos en las encuestas para las elecciones del 1 de julio, prometió que bajo su presidencia los consulados mexicanos en Estados Unidos se convertirían en "procuradurías" para la defensa de emigrantes.

En San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, Anaya, impulsado por una alianza de derecha e izquierdas, puso el dedo en una problemática que también da dolores de cabeza domésticos a Trump: la libre circulación de armas. "Así como a Estados Unidos le preocupa la migración indocumentada hacia los Estados Unidos, a México le preocupa el tráfico de armas (...), 80% de las armas con las cuales se asesina gente en nuestro país provienen de Estados Unidos", dijo, en referencia a la ola de violencia que ha dejado más de 200.000 muertos en este país desde 2006.

Esta polémica coincidió con la caravana "Viacrucis Migrante 2018" que arrancó el domingo 25 en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y este fin de semana llegaron al estado de Oaxaca. Fox and Friends, programa que suele ver Trump, destacó este domingo el recorrido de la caravana en Twitter, posiblemente llamando la atención del presidente.

Domingo de Pascua en Palm Beach

El presidente Donald Trump, su esposa, Melania, y su hija Tiffany Trump asistieron ayer a un oficio religioso en la iglesia episcopal Bethesda-by-the-Sea, en Palm Beach, con motivo del domingo de Pascua. El mandatario y su familia ingresaron por una puerta lateral a esta centenaria iglesia de estilo neogótico poco antes del inicio del oficio religioso, y para el cual varias decenas de personas hicieron fila en los exteriores del templo desde tempranas horas. Trump llegó a la iglesia poco después de sus mensajes en Twitter contra México y los inmigrantes.