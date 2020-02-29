Piden captura de empresario por intentar ahorcar a su expareja en Argentina y fugarse a Uruguay

JUDICIALES

El ataque fue fotografiado por la hija de ambos, de 10 años; ocurrió en un hotel en Salta

La Justicia argentina pide la captura internacional de un hotelero estadounidense que ingresó a Uruguay luego de intentar ahorcar a su expareja en Salta.

La solicitud es para dar con John Hartwell Cocke Johnston, un conocido empresario en la localidad de San Lorenzo, Salta, acusado de un intento de femicidio. El hombre atacó a su expareja y madre de su hija en medio de una discusión por problemas legales por alimentos, según informó el diario Clarín.

De acuerdo con el relato de la víctima, que tomó estado público, el agresor la golpeó y le gritó que era una "oportunista" por haberle iniciado acciones legales, tras 10 años de no pasar alimentos a su hija. Arrojó al piso a la mujer y mientras le decía a la niña que no debía ser como su madre, la asfixiaba. Fue la pequeña quien registró el ataque con fotografías que tomó con su celular.

El acusado, según consta en el registro de Migraciones, salió del país este viernes, junto a cuatro familiares, con destino a Uruguay. Se supo que la salida se hizo vía Paraguay, que limita con la provincia de Salta.

Cocke Johnston, de 68 años, está acusado por el delito de "homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género en grado de tentativa".

