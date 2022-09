Joe Biden arremete contra las amenazas de Vladimir Putin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mismo días en que Vladimir Putin amenazó con utilizar “todos los medios” para continuar su guerra en Ucrania, el presidente Joe Biden aprovechó su discurso ante la Asamblea General de la ONU para alertar al mundo sobre los planes del mandatario ruso.

Biden dijo que Rusia “violó descaradamente” la Carta de las Naciones Unidas y criticó a Putin por su amenaza de recurrir a las armas nucleares. El mandatario estadounidense advirtió que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”.



“Esta guerra busca acabar con el derecho a Ucrania a existir como Estado”, afirmó Biden. Y consideró que las recientes pruebas de matanzas de civiles en Ucrania, como la exhumación de cadáveres en Izium, deberían “helarle” a uno la sangre, y criticó los referendos “falsos” convocados por prorrusos ucranianos en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como los territorios ocupados de Jersón y Zaporiyia para su integración con Rusia.



Además, condenó la decisión de Putin de movilizar a 300.000 reservistas para la guerra en Ucrania.

Biden dedicó buena parte de su intervención a hablar de la guerra en Ucrania y mencionó en varias ocasiones por su nombre al presidente ruso, el único líder al que se dirigió directamente durante su discurso en el que también habló de la relación de Estados Unidos con China.



“Putin asegura que él tenía que actuar porque Rusia estaba siendo amenazada (pero) nadie amenazó a Rusia. Solamente Rusia fue la que buscó el conflicto”, dijo.



Biden aseguró que la guerra fue la “elección” de un solo hombre, Putin, y lo acusó de querer “borrar” del mapa a Ucrania, en una violación “descarada” de la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de la organización y eje del orden liberal global creado tras la Segunda Guerra Mundial.

Joe Biden. Foto: AFP.

El mandatario denunció el uso del veto de Rusia para impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe en la guerra en Ucrania y reclamó una reforma de ese órgano, un asunto que lleva décadas en la agenda del organismo aunque hasta ahora no ha habido ningún avance para que se materialice.



A continuación, con los ojos de los líderes del mundo fijos en él, Biden pidió al resto de naciones que actúen con firmeza ante la “brutal e innecesaria guerra” de Ucrania y refuercen su ayuda a ese país, al que Estados Unidos ya ha entregado 15.200 millones de dólares en asistencia militar desde enero de 2021.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo no creer que Rusia vaya a recurrir a las armas nucleares. “No creo que se vayan a utilizar esas armas. No creo que el mundo deje que eso ocurra”, afirmó en una entrevista con el canal alemán Bild TV. “Mañana, Putin podrá decir: ‘queremos una parte de Polonia además de Ucrania, si no, utilizaremos armas nucleares’”, prosiguió Zelenski.



Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, volvió a pedir a Occidente que aumente la ayuda militar y aislar aún más a Moscú.



Al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente francés Emmanuel Macron también instó a la comunidad internacional a “presionar al máximo” a Putin, cuyas decisiones solo “servirán para aislar aún más a Rusia”.



Por su lado, el canciller alemán Olaf Scholz calificó como un “acto de desesperación” los anuncios de Putin, pues “no puede ganar esta guerra criminal”.

Asimismo, el presidente español, Pedro Sánchez, dijo a la prensa en Nueva York que “lo que demuestra esta nueva fase (del conflicto en Ucrania) es que Putin ha asumido que está perdiendo la guerra, que toda esta mascarada de referendos es un intento burdo de justificar la invasión ilegal”.



En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció la “retórica nuclear peligrosa” de Putin y agregó que la alianza transatlántica seguiría “apoyando a Ucrania”.



El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió por su lado que “la paz mundial está en peligro”.



“Amenazar con armas nucleares es inaceptable y un peligro real para todos. La comunidad internacional debe unirse para prevenir tales acciones. La paz mundial está en peligro”, señaló Borrell en la red social Twitter.

China y otros temas

Aunque Biden se centró en la guerra en Ucrania, también usó su discurso para tranquilizar a China al afirmar que su país no busca una “Guerra Fría” con Pekín y reiterar que no apoyará ningún cambio unilateral del statu quo con Taiwán, cuya soberanía reclama China.



Biden, además, aprovechó para alertar de otras “tendencias preocupantes” en el ámbito de la proliferación nuclear, mencionando tanto a China y Rusia como a Corea del Norte e Irán.



En el caso de Irán, Biden dijo que está listo para volver al pacto nuclear de 2015.



“Estados Unidos es claro: nunca permitiremos a Irán hacerse con un arma nuclear. Sigo pensando que la diplomacia es la mejor forma de lograr este resultado”, señaló Biden.

Aumenta riesgo en central de Zaporiyia

La situación en la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, se “sigue deteriorando”, advirtió ayer miércoles el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, mientras los ucranianos acusaban a Rusia de haber vuelto a bombardear. “La situación sigue deteriorándose y no podemos darnos el lujo de esperar a que suceda algo catastrófico”, dijo Grossi tras una reunión sobre la situación en la representación de Francia ante la ONU. “Mientras continúen los bombardeos, los riesgos son enormes”, agregó.



China, aliado a Rusia, pide un “alto el fuego”



China pidió ayer miércoles un “alto el fuego a través del diálogo”, después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una movilización parcial para fortalecer su ofensiva en Ucrania. “Llamamos a las partes relevantes a alcanzar un alto el fuego a través del diálogo”, y a “encontrar una solución que responda a las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes lo antes posible”, indicó el portavoz del ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin. China y Rusia se han acercado en los últimos años como parte de lo que denominan una relación “sin límites”. La semana pasada, Putin y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en Uzbekistán, donde abogaron por un nuevo “orden internacional”. Ayer miércoles, Wang reafirmó la posición china de que “debe respetarse la integridad territorial y soberana de todos los países, cumplirse los propósitos y los principios de la Carta de Naciones Unidas, tomarse seriamente en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países, y apoyarse todos los esfuerzos tendentes a la resolución pacífica de las crisis”.