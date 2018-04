El FBI allanó la casa del abogado personal de Donald Trump

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) allanó las oficinas de Michael Cohen, abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, informó el lunes el diario New York Times.



Cohen ha estado en el centro de una controversia relativa al pago a una actriz porno que presuntamente tuvo sexo con Trump y que recibió el dinero poco antes de la elección de 2016 para guardar silencio sobre la relación.



El abogado de Cohen, Stephen Ryan, confirmó al New York Times que se realizó el allanamiento y que ciertas "comunicaciones" fueron incautadas.



"Fiscales federales me han informado que la acciones en Nueva York se deben, en parte, a un recurso de la Oficina del Fiscal Especial, Robert Mueller", sostuvo Ryan en una declaración idéntica a la que le entregó al New York Times.



"La decisión de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Nueva York de llevar a cabo su investigación utilizando órdenes de registro es completamente inapropiada e innecesaria", agregó.



Cohen no respondió inmediatamente a Reuters por pedidos de comentarios. Un portavoz del Fiscal Especial Mueller no tuvo comentarios.



Mueller investiga acusaciones de que Rusia interfirió en la elección presidencial estadounidense de 2016, y una posible colusión entre el Gobierno ruso y el equipo de campaña electoral de Trump.



Rusia ha negado las acusaciones de que interfirió en la elección, al tiempo que Trump y la Casa Blanca han dicho reiteradamente que no hubo una colusión.



Ryan dijo en su declaración que Cohen ha cooperado con las autoridades y entregó miles de documentos a los investigadores del Congreso en su propia investigación sobre los supuestos intentos de Moscú de influir en las elecciones presidenciales estadounidenses.



Según el New York Times, una fuente afirmó que el FBI incautó correos electrónicos, documentos tributarios y registros comerciales.