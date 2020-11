"No existe ningún riesgo" de viajar a Argentina, dijo su ministro de Turismo

El ministro argentino de Turismo y Deportes, Matías Lammens, consideró que no hay "ningún riesgo" para ir de vacaciones a Argentina durante el verano con las medidas de seguridad que tomarán para prevenir el COVID-19.

"Creemos que con lo que estamos pidiendo, con los recaudos que estamos tomando, no existe ningún riesgo", dijo Lammens a pocas semanas de que comience la temporada estival, para la cual Argentina ha decidido abrir sus fronteras a turistas de países limítrofes.

Al contrario que Uruguay, que mantendrá cerradas sus fronteras a turistas durante los próximos meses ante el temor de que ello haga que se eleve el número de casos de coronavirus, Argentina optó por reactivar el sector turístico en un momento en el que se ha convertido en el segundo país de Sudamérica con más casos, por detrás de Brasil.

En las últimas semanas, el número de contagios ha decrecido poco a poco, pero en la actualidad hay 1,2 millones de casos, circulación comunitaria del virus en todo el país y lugares en riesgo de saturación del sistema sanitario.

"Es verdad que Argentina hoy, si bien tiene una situación sanitaria que va mejorando día, tiene circulación comunitaria", indicó Lammens.

Uruguay "desaconseja" viajar a Argentina y Brasil

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer que la cartera que lidera desaconseja viajar a los países limítrofes. “El MSP no aconseja, y pongo énfasis en no aconseja, viajar a los países que tienen una elevada circulación (del virus), por ejemplo Argentina o Brasil”, dijo. Consultado acerca de la cantidad de residentes en el país que viajaron a Argentina –que desde la semana pasada abrió sus fronteras para visitantes de los países limítrofes-, Salinas dijo que “el número ha sido pequeño”, y añadió que se trató de una “decisión inteligente no viajar en estos momentos a contagiarse”.