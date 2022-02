Zabalza está internado en "estado delicado" en el Hospital de Clínicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exguerrilero tupamaro Jorge Zabalza se encuentra internado en "estado delicado" en el Hospital de Clínicas, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó a El País el director del hospital universitario Álvaro Villar.

Zabalza se encuentra internado en una sala de cuidados intermedios, con "apoyo médico y enfermería las 24 horas", dijo Villar. Esta situación está vinculada con su enfermedad de base, un cáncer de esófago por el que fue operado años atrás y por el que ha sido tratado en otros momentos. En 2015 viajó a San Pablo (Brasil) para tratar la enfermedad.

En un principio, estuvo internado en el Casmu y luego fue trasladado al Clínicas. Villar añadió que por el momento no se prevé que Zabalza sea derivado a una sala de cuidados intensivos. "Está controlado y no se plantea ingresarlo a CTI", dijo.

Zabalza fue una de las principales figuras del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) -Tupamaros, que operó a fines de los años 60' y hasta comienzos del década de los 70'. Por su participación en el grupo clandestino estuvo preso durante la dictadura (1973 - 1985), donde fue torturado.

El exguerrillero ha mantenido diferencias marcadas con sus excamaradas. Ha apuntado fuertemente en reiteradas ocasiones contra el expresidente José Mujica y el exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, y otros tupamaros por su rol durante el gobierno autoritario y su trayectoria política desde el retorno a la democracia.

En setiembre de 2020, Zabalza apuntó que Mujica y Huidobro "facilitaron la impunidad en los últimos años" y que luego les "explotó en la cara" el caso Gilberto Vázquez. Por esa fecha, se conocieron declaraciones que hizo en un Tribunal de Honor de 2006 el exrepresor fallecido en octubre pasado.



Antes, el exguerrillero apuntó contra las declaraciones que hizo Mujica en el documental de Emir Kusturica ("El Pepe: una vida suprema"). “¿Por qué recuerda que tomó una cerveza y no recuerda las muertes? Me genera una gran bronca, una indignación muy grande”, dijo sobre la Toma de Pando, en octubre de 1969.



En plena campaña electoral, Zabalza hizo un reclamo al entonces candidato presidencial por el Frente Amplio Daniel Martínez sobre un proyecto que impulsó Mujica. En una recorrida por Santa Catalina (Montevideo), donde reside Zabalza. El exguerrillero pasó uno de sus brazos por los hombros de Martínez y le dijo frente a las cámaras de TV señalando el horizonte: “Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que veo es aquello allá”.



“Sí, qué hermosura”, fue la respuesta del candidato frenteamplista, a lo que Zabalza comentó: “US$ 150 millones”. Estaba apuntando con su dedo a la frustrada obra de la regasificadora, que se ve desde esa zona de la capital.