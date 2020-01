"Llega tarde": colectivo critica declaración de emergencia en materia de violencia de género

La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (Rucvds) cuestionó ayer mediante un comunicado público la declaración de “estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género”, firmada por el presidente Tabaré Vázquez el lunes pasado.

“Desde 2014 esta red plantea que se declare la Emergencia Nacional. El reconocimiento llega tarde, ya no alcanza, el problema requiere cambios profundos para el pleno compromiso del Estado en los hechos. Las declaraciones ya no son suficientes”, indica la nota.

El 30 de diciembre Vázquez anunció una serie de medidas para enfrentar la problemática de la violencia de género.



La resolución se basa en la conmoción causada por los recientes actos de violencia ejercidos contra mujeres. La resolución presidencial reconoce las distintas políticas implementadas hasta el momento para enfrentar el tema. “Reconocemos y apoyamos el desarrollo de las políticas públicas de los últimos años para enfrentar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes y la negación de sus derechos en el ámbito privado”, expresó la Rucvds.

De todas formas, el colectivo sostuvo que “no se trata solo de carencias presupuestales, ni de más y más disposiciones, y más y más tobilleras”.



En ese sentido, señaló que “se trata de responsabilidad y eficiencia, de coordinación y complementación interinstitucional, de pleno cumplimiento de las responsabilidades institucionales en tiempo y forma”.



En la resolución, Presidencia de la República anuncia varias medidas para paliar este problema social, como promover una reunión de alto nivel entre el gobierno, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de fortalecer las coordinaciones para dotar de “mayor eficiencia” el acceso a la Justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

Entre otras cosas, la Rucvds manifestó que para enfrentar la problemática “se requieren fiscalías que conozcan a las denunciantes y comprendan las implicancias de lo denunciado”. Según expresó el colectivo en la nota difundida ayer, “la ley se debe reglamentar” ya que “la mayoría de sus artículos no están reglamentados”.

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.