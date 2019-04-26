Junta Departamental cierra por un mes más registro de choferes de aplicaciones

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En los últimos meses hubo una fuerte presión de diferentes actores para que el registro se reabra.

La Junta Departamental resolvió ayer postergar por un mes más el cierre del registro de choferes de aplicaciones. Estará clausurado hasta el 31 de mayo.

La Intendencia de Montevideo dio ese plazo a los legisladores departamentales para que estudien las modificaciones al decreto que regula a las apps. La transformación más importante es que los vehículos ahora podrán ser solo conducidos por sus dueños. Hasta el momento, una persona podía sacar el permiso y el vehículo podía ser conducido por un tercero.

Paralelamente, durante mayo se va a seguir escuchando a los diferentes actores que conforman el mercado de transporte privado de pasajeros, para terminar de decidir si corresponde o no la reapertura del registro.

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En los últimos meses hubo una fuerte presión de diferentes actores para que el registro se reabra. Uber, por ejemplo, pidió numerosas veces que ello ocurra, ya que el cierre ha afectado a los usuarios. Según aseguró la empresa, la cantidad de viajes rechazados aumentó 400% en un año por no haber suficiente número de conductores.

Por su parte, la Cámara de Transporte, liderada por Juan Salgado, cuestionó a Uber y aseguró que la reapertura podría afectar las fuentes de trabajo actuales de los choferes de las apps y también del taxi.