Uber insta a usuarios a reclamar en Twitter a ediles la reapertura del registro de choferes

Uber envió una carta a sus usuarios pidiendo que se manifiesten ante la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo para que se reabran los cupos para nuevos conductores de Uber e instó a compartir la opinión en Twitter.

En la carta, la compañía que nuclea a choferes informa que la comisión "votará en los próximos días la reapertura del registro de permisarios". Sostiene que ha aportado datos y que la Intendencia ha realizado un estudio que "ha recomendado reabrir el registro".

La Comisión de Movilidad de la Junta Departamental tiene previsto votar hoy el proyecto de reforma presentado por la Intendencia que promueve la apertura del registro del registro de nuevos permisarios que fue cerrado el 1° de mayo del año pasado por la comuna para estudiar el mercado y elaborar un informe.



Uber dice que la medida "limitó la cantidad de autos y dejó sin una oportunidad de generar ganancias a muchos montevideanos". Además dice que "la cantidad de viajes que no pueden completarse es cada vez mayor, y en menos de un año aumentó un 400%".



"Cada viaje no concretado es un usuario que no pudo viajar, ganancias que no llegaron a un socio conductor, y una contribución perdida para Montevideo, que hoy suma UYU 10.7 millones en impuestos no recaudados", agrega Uber quien insta a hacer "escuchar tu voz con un pedido a la Comisión de Movilidad".

Al final de la carta permite "Compartir tu opinión" y si uno hace click redirige a la cuenta de Twitter de quien recibió la carta y le genera el siguiente Twit: @abarros68 @valdezseba2501 @MartinNessi609 @pablo_aldaya @ClaudioVisillac @edildmartinez @Diego__RS @marcos_laens @chiricoLuis @JBarriosBove @juntamvd @gimeur ¡Quiero más movilidad en Montevideo! #QueremosElegirComoViajar

Las cuentas arrobadas en el tuit pertenecen a ediles de la Junta de Montevideo que tratarán el proyecto.