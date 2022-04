Sindicato de industria láctea profundizará conflicto si no avanzan las negociaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asamblea de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declaró en conflicto y, si no hay avances en la comunicación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el lunes adoptará medidas de profundización, dijo este jueves a El País el dirigente de FTIL, Enrique Méndez.

El Ministerio de Trabajo se reunió el miércoles con el sindicato y este jueves se encuentra con la Cámara de la Industria Láctea, sostuvo Méndez. El dirigente planteó que “si no hay avance” en las comunicaciones de la cartera, el lunes un plenario extraordinario de la FTIL adoptará medidas que “van desde paros por turnos, paros por sectores, hasta un paro de 24 horas a implementar con movilización y agotar todos los procesos vinculados de impacto frente a los temas de exportaciones”.



Si hay avances “se evaluará si son suficientes para que no haya medidas”, afirmó.

Mientras tanto, Méndez señaló que las medidas sindicales que tomaron días atrás, que implican que los trabajadores no realizaran horas extra, cambios de turno, ni tareas de mayor jerarquía a la de su escalafón, "se mantienen por ahora".



La FTIL indicó la semana anterior que esas medidas se tomaron después de que la Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU) dijera que no va a avanzar en las negociaciones en el Consejo de Salarios.



Fuentes de la Cámara señalaron días atrás a El País que no se retiraron del Consejo de Salarios, sino que la gremial participó de la última reunión tripartita, en la que se dijo a los trabajadores que debían cumplir con el acuerdo firmado en diciembre, que tiene cláusulas de prevención de conflicto. No hubo negociación salarial porque "no correspondía", sostuvieron en su momento, dijeron.