Nivel "crítico" de stock de sangre; MSP evalúa si se retoman las operaciones

La suspensión de las cirugías coordinadas, debido a la pandemia del coronavirus, desencadenó un descenso en el número de donantes de sangre, advirtieron los médicos. Según los especialistas, el stock está en “nivel crítico”.

Antes de la pandemia donaban sangre más de 95.000 personas por año, pero ahora la cifra “viene cayendo”, aseguraron a El País fuentes de la salud. Si bien en el Servicio Nacional de Sangre (SNS) perciben el descenso, aún no hay cifras claras al respecto.

De hecho, hubo ocasiones en las que la institución tuvo que entregar menos sangre a bancos de mutualistas y hospitales, al contar con niveles “críticos” en su propia reserva, señalaron las fuentes a El País.

La directora del Servicio Nacional de Sangre, Lourdes Viano, dijo que hubo días en los que definitivamente la situación fue “crítica”, pero que hasta el momento han podido “capear la situación”.



La titular del servicio explicó que en estos últimos meses detectaron “una baja en los donantes”, que se hizo muy evidente por la cantidad de solicitudes recibidas para abastecer a otros bancos de sangre. Esto, porque Uruguay tiene un sistema de “intercambio” por el cual cuando hay necesidades, los bancos públicos o privados solicitan la donación al SNS o al Hemocentro de Maldonado.

Viano explicó que “cuando hay un aumento de solicitudes (que cubre el SNS o el Hemocentro) significa que se produce una baja en el stock general”. Como respuesta a la situación, la institución -que se encuentra en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado- implementó una serie de jornadas descentralizadas y envió mensajes a sus donantes “fidelizados” para que vuelvan a donar.

¿Pero a qué se debe esta baja en la donación de sangre en plena pandemia del coronavirus? La pregunta tiene varias respuestas. Para Maximiliano Berro, profesor adjunto grado tres de la Cátedra de Hemoterapia y Medicina Transfusional en el Hospital de Clínicas, la disminución se generó a “nivel mundial” por el “Quedate en casa”, es decir, la intención de los gobiernos de reducir la movilidad de las personas.

Por otro lado, opinó que el “miedo al COVID-19” también jugó su papel en el descenso de las donaciones de sangre: “Como la mayoría de los bancos de sangre están en centros hospitalarios, también la gente tenía miedo de ir”, apuntó.

Pero una de las razones que tiene más peso en la explicación de la caída de la cifra de donantes es la de la suspensión de las cirugías coordinadas debido a la pandemia del coronavirus y con ello, de los llamados “donantes quirúrgicos” dado que cuando un paciente se tiene que someter a una cirugía, debe presentar uno o dos voluntarios. La cifra puede variar. De hecho, para una intervención cardíaca, se solicita por parte de los centros asistenciales entre cuatro y seis donantes de sangre.



La estrategia que han encontrado los distintos bancos para superar esta situación, entre ellos el del propio Hospital de Clínicas, es agendar a los usuarios de forma que no se registre aglomeración en los centros de salud. Incluso también se han organizado campañas “externas” para fomentar la donación. Por año, en el Clínicas reciben 1.600 donantes, sin embargo, la cifra por ahora se ha mantenido gracias a este tipo de estrategias, explicó Berro.

El médico entiende que no hay un “faltante” de sangre, pero sí “niveles críticos” dado que, por ejemplo, los pedidos de sangre que suelen recibir del SNS no están siendo los esperados. “Le llamaría niveles críticos más que faltante, nosotros solicitamos habitualmente al Servicio Nacional de Sangre y la cantidad que nos estaban proveyendo no la mantuvieron”, remató Berro.

En alerta

La situación en los bancos de sangre fue advertida este viernes por el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ). Uno de sus integrantes, el médico Martín Sánchez, dijo ayer a El País que “entre colegas se sabe que bajó muchísimo la donación”. En este sentido, señaló que “la gran fuente de sangre hoy en día son las personas que hay que presentar para donar” cuando se hace una intervención quirúrgica.

“Al bajar las cirugías, bajó todo. Claro, el que no se va a operar, no le va a estar diciendo a la gente para que done”, aseguró el especialista sobre la problemática que se plantea.



Integrantes de la Junta Nacional de Salud (Junasa) esperan que esta semana se pronuncie el MSP acerca de si se resuelve o no mantener la suspensión de las cirugías coordinadas, dado que las urgentes y oncológicas se siguieron realizando pese a la pandemia.

La medida fue resuelta a fines de marzo, como consecuencia de un aumento de casos de COVID-19. La Junasa estableció la “reprogramación de la totalidad de las cirugías de coordinación” hasta el 30 de abril en todo el país.