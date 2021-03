Científicos buscan en Uruguay rastros de la variante brasileña del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La amenaza del ingreso al país de la variante P1 de coronavirus, que en Brasil viene dejando alrededor de 1.500 muertos diarios, generó que el gobierno definiera “redireccionar” el remanente de las primeras vacunas del laboratorio chino Sinovac que llegaron al país, para “blindar” y “sellar” la frontera seca con el vecino país.

La decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) surge tras la culminación de la primera etapa de vacunación, en la que en una semana se inmunizó a más de 120.000 personas que trabajan en áreas esenciales (docentes, policías, bomberos y militares, entre otros) y a aquellas comprendidas en la franja etaria de 55 y 59 años.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó ayer en su cuenta de Twitter que “agotada la agenda, el remanente de vacunas del primer envío de Sinovac se enviarán a las ciudades limítrofes en la frontera seca con Brasil”.



La intención del MSP es “blindar” y “sellar” la frontera, añadió Salinas, de modo que no ingrese al país una nueva variante del coronavirus. De acuerdo a los cálculos del secretario de Estado, el remanente es de aproximadamente 30.000 dosis: “No dejamos ninguna (vacuna) en la heladera”, señaló a El País.

El probable ingreso de la variante de COVID-19 desde Brasil, que tiene capacidad para reinfectar a los pacientes recuperados e incluso es más transmisible que las conocidas hasta ahora, puso en alerta al gobierno. Para hoy se espera el arribo de las primeras 50.000 dosis de Pfizer, para al fin comenzar a vacunar al personal de la salud priorizado entre el viernes y el sábado.



Para el infectólogo y profesor grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, Julio Medina, la penetración del virus brasileño “preocupa por la mayor transmisión”, dado que “puede generar un cambio de juego a nivel epidemiológico”.



En entrevista con el programa “Doble Click” de FM Del Sol, el catedrático señaló que hay consenso en la academia en que la cepa P1 es más eficiente en su transmisión que la variante común y que incluso “genera más carga viral en la nasofaringe”.



De todas maneras, Medina señaló que hoy existe más evidencia científica que demuestra que las vacunas pueden ser útiles contra esta variante del virus, en contraposición a los estudios que advierten que podrían fallar.

Vacuna china Coronavac, del laboratorio Sinovac. Foto: Leonardo Mainé

Medina, quien también asesora al MSP en varios temas vinculados a la pandemia, agregó que se tendría que “haber aprendido la lección” después de un año: “Cuando se encuentra en un lugar (el virus), es porque ya está en muchos más”, remató el infectólogo, en cuanto a las posibilidades de que la variante brasileña haya llegado a Uruguay.

Tras los rastros del virus.

Mientras tanto, un grupo de científicos secuencian muestras del virus para detectar posibles rastros de la variante brasileña en el país. Se trata del consorcio Grupo Frontera, integrado por representantes de la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, entre otros.

Científicos que participan de los estudios informaron a El País que hasta ahora no se ha detectado genoma de esta variante en Uruguay, pero sí de la P2, un tipo que predomina en Río Grande del Sur. De hecho, en la investigación hallaron esta variación en cinco de 11 muestras tomadas en Artigas, Rivera y Rocha.



Sin embargo, esta variante no es de preocupación para los científicos como sí lo es la P1, la del Reino Unido o la sudafricana.



Álvaro Fajardo, virólogo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, explicó a El País que la variante P1 “podría entrar” a Uruguay pero que “la evidencia científica lo que muestra es que en países con baja prevalencia no sería tan esperable P1 o P2”.



Fajardo añadió que de las tres “variantes de preocupación” (Reino Unido, Sudáfrica y P1), esta última, si bien es la menos investigada, está muy asociada a casos de reinfecciones.

Laboratorio en el LATU analiza muestras de coronavirus. Foto: Leonardo Mainé

El científico llamó a mantener la distancia y a vacunarse dado que las dosis “son efectivas para disminuir drásticamente las enfermedades graves (hospitalizaciones y muertes) y la capacidad de contagio entre las personas”.



La P1, hoy presente en casi todo el territorio brasileño, surgió en Manaos. De acuerdo a un estudio conjunto de científicos de la Universidad de San Pablo y la Universidad de Oxford (Reino Unido), esta cepa tiene un “poder duplicado” de contagio.



De acuerdo al monitor de vacunación del MSP, ayer se inmunizaron poco más de 20.000 personas. En Rivera al día de ayer iban unos 4.400. Van 122.209 vacunados.