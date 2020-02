Zimmer: "Invité a Moreira a que él y yo, dos pesos pesados, abandonemos la arena política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Walter Zimmer, exintendente de Colonia, cargó contra Carlos Moreira, actual intendente de dicho departamento y quien busca la reelección, tras la polémica originada el año pasado por la difusión de audios y que tiene hoy preocupada a la cúpula del Partido Nacional.

"Me parece que realmente es un desatino. Una persona que si bien legalmente puede serlo porque la convención departamental puede promover a cualquier ciudadano al cargo de intendente, el tema pasa porque Moreira renunció al Partido Nacional y el que lo va a nombrar son 33 convencionales del Partido Nacional para que él sea candidato al partido que renunció y al cual permanece afuera", indicó en "Todo Pasa" (Océano).

"Para mí, éticamente no corresponde que Moreira sea candidato a intendente", remarcó.

Si bien Zimmer reconoció que no será candidato, destacó que el mejor candidato para Colonia "sin dudas" que es él. "Lo he demostrado en mi gestión de 15 años", sostuvo.

"Lo invité a Moreira a que él y yo, los dos pesos pesados, abandonemos la arena política. Hay que darle paso a la gente más joven (...) De futuro, dentro del Partido Nacional, se van a proyectar Napoleón Gardiol, María de Lima y Ricardo Planchón que está ahora peleándola con Moreira. En esas tres personas está el futuro del partido", explicó.

Este martes en la convención departamental, Moreira podría ser proclamando como uno de los nombres que irían bajo el lema del Partido Nacional, junto con Ricardo Planchón (del sector "Todos Hacia Adelante" que lidera Luis Lacalle Pou) y Eduardo López (de Cabildo Abierto y que aceptó ir bajo el lema de los blancos).

El pasado 18 de octubre, previo a las elecciones nacionales, Moreira renunció a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional para "no afectar el resultado electoral", a raíz del escándalo desatado luego de que se divulgaran audios en los que el dirigente blanco parece pedir favores sexuales a una mujer para renovar una pasantía en la comuna coloniense. En noviembre, María José García, edila de Colonia y quien aparece en los polémicos audios, presentó una denuncia ante Fiscalía por acoso sexual y abuso de funciones del intendente.



Ayer, el actual intendente de Colonia dijo a El Observador que es inocente y que no ha cometido ningún delito. "Soy inocente. Tengo el apoyo del pueblo de Colonia, la mitad de los convencionales, concurriremos a las urnas y confiamos en que volveremos a ser elegidos (...) Si la convención departamental me proclama yo soy el candidato y estará en manos del pueblo ser electo o no", manifestó.