Vázquez llamó al gobierno a "profundizar medidas" por coronavirus y habló de su salud

El expresidente Tabaré Vázquez brindó una entrevista al programa ADN, de VTV, que se emitirá esta noche. Sin embargo, uno de sus conductores, Gabriel Pereyra adelantó esta mañana en su programa radial Informativo Sarandí algunas de las respuestas del exmandatario, que culminó su segunda presidencia el pasado 1° de marzo.

Sin embargo, Vázquez no se retiró de la política. El Frente Amplio le pidió a las pocas semanas de su salida de la Torre Ejecutiva que encabece un "plan nacional estratégico", donde se vuelquen las principales propuestas de la oposición para hacer frente al impacto del coronavirus.

Se informó, además, que el expresidente presentará un trabajo sobre los escenarios futuros con distintos cursos de acción a seguir por el país para atravesar la pandemia.

En el adelanto de la entrevista que presentó este jueves Informativo Sarandí, el presidente llamó al gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou a "profundizar medidas". Para ello, propone que Uruguay utilice créditos que "cuatro instituciones internacionales han concedido al Uruguay desde el gobierno anterior", y enfatizó: "Yo creo que este el momento oportuno para echar mano, si es necesario, a esos créditos, a efectos de poder atender la coyuntura".

Al respecto, puntualizó que esta propuesta la hace pública porque cree que "no va a haber inconvenientes dentro del Frente Amplio en aprobarlas".

Por otro lado, en cuanto al "recorte del gasto público" que anunció el gobierno pocos días antes de los primeros cuatro casos confirmados de COVID-19, el pasado 13 de marzo, Vázquez declaró: "Creemos que para esta situación habría que diferir este concepto en su aplicación".

Otro de los temas que conversó el expresidente es sobre el cáncer que le fue diagnosticado el año pasado, que le implicó someterse a varios tratamientos. "Se me diagnosticó un cáncer de pulmón. En su momento se hizo el tratamiento que yo considero adecuado, que ha arrojado resultados muy positivos. A lo largo de estos ocho, nueve meses, he tenido algunos problemas vinculados al tratamiento y a la situación de la enfermedad, pero que no han sido mayores", respondió Vázquez.

Sobre su estado actual, subrayó: "Ahora me siento bien, estoy en una etapa de seguimiento de mi enfermedad. Estoy en un protocolo que periódicamente me realiza estudios para ver cómo voy avanzando. En los últimos estudios que me realizaron fueron en el mes de febrero de este año. Aparentemente la enfermedad está detenida. En medicina el título sería 'enfermo con cáncer de pulmón que está en este momento en cura clínica, lo que no quiere decir que sea una cura definitiva'".

En tanto, el expresidente también contó que es uno de los pacientes que debieron postergar su tratamiento por la irrupción del nuevo coronavirus en Uruguay (en las últimas horas, las autoridades sanitarias informaron que se retomarán cirugías y otros estudios a partir del 18 de mayo).

"Tendría que realizarme nuevos estudios, pero esta pandemia, como a tantos otros enfermitos o enfermitas, nos ha obligado a diferir en el tiempo un poco los estudios. Sobre todo porque no tengo ni signos, ni síntomas que marquen que la enfermedad de fondo está evolucionando", aseguró.

"En este momento yo me siento bien y estoy esperando la oportunidad para hacerme los controles que están marcados en el protocolo", reiteró el expresidente.

Por otro lado, Vázquez fue consultado sobre si el cáncer le movió alguna convicción suya, tras haber declarado que con el cáncer de su hermana había perdido la fe.

"Han pasado muchos años de mi vida y he vivido muchas experiencias que a uno lo van creo que puliendo y sacando algunos radicalismos que naturalmente cuando se es más joven uno tiene. Al pasar los años, las dudas van creciendo", respondió el expresidente.

"Si usted me pregunta sobre mi fe 'religiosa', yo le diría que hay momentos que no creo que haya más nada después de la muerte. Hay momentos que creo que hay algo más y que puede existir un ser superior, y hay momentos que sinceramente desearía que hubiera un ser superior y algo más allá de la muerte. Pero no puedo ser categórico en mi respuesta. Simplemente creo que los seres humanos tenemos que vivir con la mayor dignidad posible los años de vida que tengamos", agregó Vázquez.

En el adelanto, la última pregunta del periodista fue cómo le gustaría que lo recordaran y respondió: "Como una persona honesta".