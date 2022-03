Valenti envió carta a Lacalle: criticó la conferencia y le hizo un pedido especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esteban Valenti, responsable de la campaña por el “SÍ” en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) reclamó en una carta abierta dirigida al presidente de la República Luis Lacalle Pou que su defensa del "NO" en la conferencia de prensa que hizo este miércoles fue “intransigente” y le pidió que volviera a mirar el mensaje del actor César Troncoso en la cadena nacional de radio y televisión a favor del "SÍ".

Valenti criticó que en la defensa de la LUC el presidente "perdió tiempo y una inmejorable oportunidad de situarse y situar a la institución presidencial, en el lugar que le corresponde, aun defendiendo una de las opciones". “No tomó ni una sola de las muchas oportunidades de hablarnos a todos los uruguayos, como le corresponde al presidente de la República”, apuntó.



A su vez, sostuvo que la conferencia fue “sin ninguna apertura, con olvidos muy gruesos como el del aumento de los combustibles y todas sus consecuencias en el aumento del costo de vida, o el tema de la desnaturalización del Instituto Nacional de Colonización y sobre las adopciones directamente faltó a la verdad”.



También señaló, en el escrito compartido en el medio uy.press, que el presidente “no supo leer las muchas encuestas que le deben estar entregando, la gente no siente en absoluto que la mejoría en la seguridad se ha consolidado y una amplia mayoría piensa y siente que estamos igual o peor que antes”.

En esta línea el responsable del “SÍ” lamentó que Lacalle Pou no hablara sobre el futuro del país y sus proyectos para dar “un impulso, un llamado al esfuerzo nacional”. “Nada de nada”, expresó.



"Le pido un gran esfuerzo, que escuche nuevamente, sobre todo el mensaje de César Troncoso, no solo no es agresivo, sino que reconoce que todos queremos lo mejor para los uruguayos y uruguayas y que no es una tarea fácil de construir esos caminos", solicitó Valenti.



Sostuvo que al realizar la cadena por el “SÍ” se pensó “en el país del día después, en no ahondar divisiones que no ayudan a nadie”. Porque “en esas actitudes se comienza con la primera palada de tierra y piedras y nunca se sabe dónde se termina”, apuntó.



Las críticas de Fernando Pereira a la conferencia

"A la conferencia de ayer yo le llamaría 'El abuso'", lanzó por su parte el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.



En diálogo con Arriba Gente (Canal 10), Pereira presentó críticas por el formato que eligió el comando del "NO" para transmitir su mensaje previo al 27 de marzo.

"El presidente me lo dijo: van a haber dos cadenas de radio y televisión" y luego se "cambiaron las reglas del juego", aseguró el alto dirigente frenteamplista. El "SÍ" definió usar la cadena nacional, y del otro lado se definió que el presidente diera una conferencia de prensa.



"A la cadena de radio y TV le dieron entre 5 y 7 minutos, y al presidente 30", dijo en referencia a las diferencias de tiempo entre ambos formatos.

"Creo que ayer se cambió una parte de nuestra institucionalidad. Hasta ahora, nunca había participado como jefe de la campaña en un referéndum, como la voz autorizada de la campaña. Incluso después de que hable él no puede hablar nadie. No puede debatir nadie, suspendieron los debates. Esto nunca se había visto en el Uruguay", lanzó en ese sentido.



"Es un cambio, a mi gusto, extremadamente negativo que no le estamos dando el volumen que tiene. Si el presidente puede hacer eso, los miembros de la Corte Electoral pueden hacer lo mismo", opinó.



Pereira consideró que "el partido de gobierno tenía otros hombres y mujeres, y el presidente de los uruguayos es el presidente de todos".