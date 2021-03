SMU contra el “disparate” de sacar el Ejército a las calles para restringir la circulación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuarentena obligatoria. Este concepto empleado por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en 2020 generó polémica y diferencias con el gobierno. Hoy sin usar el término se propone nuevamente la restricción de la circulación, pero desde el gremio aseguran que hablar de “recurrir a medidas prontas de seguridad y de sacar el Ejército a la calle es un disparate”.

El debate sobre el tema estuvo sobre la mesa en una reunión por Zoom con el Partido Nacional (el pasado domingo), en la cual la senadora Graciela Bianchi manifestó que para implementar un “confinamiento total” habría que recurrir a las medidas prontas de seguridad, lo que el gobierno no comparte, algo que también ha expresado el presidente Luis Lacalle Pou.

“Uruguay por suerte es una democracia, no como Argentina que es un gobierno populista, y es muy fácil decir paremos todo, pero no lo podemos hacer por decreto”, aseguró Bianchi. “No estamos en una situación de guerra interna”, advirtió. Y dijo que aplicar medidas prontas de seguridad implicaría suspender garantías individuales.



“Ustedes insisten desde marzo del año pasado en el confinamiento total. Miren si le hubiéramos hecho caso. Miren cómo terminó la Argentina. El confinamiento total en Argentina no solo llevó a una situación sanitaria terrible, sino que han fracasado con las vacunas... Me preocupa cuando vuelven con el confinamiento total”, subrayó Bianchi en su exposición. La legisladora aseguró que no está a favor del “miedo y el catastrofismo” y dio cuenta que maneja cifras diferentes a las del SMU.

El presidente del gremio, Gustavo Grecco, respondió a esto: “Sin ánimo de entrar en debate. Cuando hablamos de confinamiento total y cuarentena obligatoria, todos los términos tabúes del año pasado, lo que planteamos es hacer lo que se hizo”, en alusión a medidas resueltas por el Ejecutivo en 2020, cuando se instó a las personas a quedarse en sus casas. “En términos prácticos, el gobierno ya lo hizo”, dijo Grecco. Y aseguró que la intención “no es torcerle el brazo”. “Es un disparate decir que tenemos que recurrir a medidas prontas de seguridad y sacar el Ejército a la calle”, agregó.



El presidente del SMU manifestó están alineados con el gobierno en el plan de vacunación y dijo que el único “matiz” es que no se priorizó a la población de riesgo. “Jamás nos embanderamos con ninguna vacuna. El SMU está separado del Casmu desde 2008. Lo que hizo el Casmu con Sputnik es cosa del Casmu”, dijo Grecco. Esto, en respuesta a Bianchi, quien señaló que el SMU “indicó una vacuna que no funcionó”.