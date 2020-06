EN VIVO: Senado continúa votando articulado de la Ley de Urgente Consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde este viernes continúa la votación particular del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsado por la coalición de gobierno. Por 18 en 27 votos, el Senado aprobó la regla fiscal de la LUC con los votos de la coalición.

El miércoles, el Senado aprobó el proyecto de LUC en general con 18 votos en 31.

Ayer, con los votos de la coalición, el Senado aprobó el capítulo de seguridad que aumenta penas a menores infractores, amplía la legitima defensa y establece una pena de prisión de tres a 18 meses para el delito de agravio policial.

Luego, y antes de pasar a cuarto intermedio hasta este viernes, se discutió el artículo 129 que habla sobre los "tratados internacionales y cooperación internacional" en materia de educación.

La LUC contiene 476 artículos en secciones dedicadas a: seguridad pública; secretaría de inteligencia estratégica del Estado; educación; económica y empresas públicas; eficiencia del Estado; sector agropecuario; relaciones laborales y seguridad social; desarrollo social y salud; normativa sobre la emergencia de vivienda; modificaciones al Código Civil y otras disposiciones.

El Senado dispone de cinco jornadas para votar los 476 artículos antes de que la LUC se envíe a la Cámara de Representantes. Hay tiempo constitucional para sancionar hasta las 23:59 del domingo.



Foto: Leonardo Mainé.

Hoy inició una nueva sesión de la LUC, para comenzar a tratar "economía y empresas públicas". El capítulo 1 a tratar fue el de la regla fiscal. Así transcurrió la sesión:

Daniel Olesker comenzó la intervención respondiendo que el Frente Amplio (FA) va a votar en bloque. La votación será en contra "por razones de oportunidad, razones conceptuales y por razones de coyuntura". "Esta regla fiscal, que tampoco está demasiado desarrollada (...) es innecesaria porque Uruguay ya tiene una" y "de menor control parlamentario".

Sergio Botana, senador del Partido Nacional (PN), fue el siguiente en hablar: "Uruguay es de los países con mayor presión fiscal y menor inversión pública de la región". También agregó que "la regla fiscal no hace magia. Es una señal de buena disciplina fiscal que se quiere encarar. Regla y disciplina tienen relación pero no una causalidad".

Botana dijo también que "la regla hay que entenderla como parte de una agenda más amplia de crecimiento a mediano plazo". La regla propuesta en la LUC, agregó el senador del PN, "se aplica a los organismos incluidos en el presupuesto quinquenal (...) se deja afuera a las empresas públicas y al Banco Central (...) por lo tanto la regla fiscal se debe entender como parte de una trilogía fiscal complementada con la política monetaria que es independiente y, por supuesto, la gobernanza de las empresas públicas".

Botana: "Nunca mejor momento que este, no para aplicar la regla, sino para fijar las condiciones en las cuales vamos a aplicar la regla"

Sergio Botana manifestó que "el momento para fijar la regla es este; el momento es cuando estamos fuera de la situación que vamos a atravesar. Nunca mejor momento que este, no para aplicar la regla, sino para fijar las condiciones en las cuales vamos a aplicar la regla, que eso es lo que estamos haciendo".

El senador Mario Bergara explicó que el FA "no está contra las reglas fiscales" y tampoco está en contra "de evaluar alternativas o complementos de reglas fiscales. Todo lo que ayude a garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas va a contar con nuestro apoyo". "Lo que estamos discutiendo es lo que está en el proyecto de ley", explicó Bergara y dijo que "acá no hay una regla fiscal. Lo que está planteado acá es computar algunas variables (...), pero no como una regla".

Bergara, sin embargo, expresó que cree que "toda esta discusión es buena porque nos ayuda a consolidar una noción de disciplina y compromiso fiscal que debe ser de todo el sistema político".

"Para lo que está planteado aquí en la ley, podemos decir que el Poder Ejecutivo (PE) puede hacer todo lo que dice acá sin necesidad de que haya una ley, porque generar variables indicativas lo puede hacer; crear un comité de expertos lo puede hacer perfectamente; tener asesores en la materia lo puede hacer perfectamente", agregó Bergara al final de su intervención previo a la votación del capítulo de la regla fiscal.

Sergio Botana. Foto: Francisco Flores

Gandini: "Tan inútil es la regla que se revindica en sala, que se cambió siete veces por leyes sucesivas"

Jorge Gandini, senador del PN, expresó en su intervención que "mientras se nos dice 'hay una regla fiscal, la que se aplicó fue una real', tan real que durante siete veces hubo que cambiar la formal" y agregó que "tan inútil es la regla que se revindica en sala, que se cambió siete veces por leyes sucesivas y una de ellas se cambió con un año de retroactividad".

"Este gobierno empieza en tiempos de dificultad, que es el tiempo para hacerlo como decía el senador Botana, (...) a trazar un camino absolutamente teórico, qué vamos a hacer cuando tenemos excedente, pero también cuando no tenemos", prosiguió el senador del PN.

Bergara, en tanto, solicitó la palabra para "hacer una aclaración". "Seguramente por desconocimiento se hicieron referencias y se deslizaron acusaciones incluso de violación de la Constitución que quiero rechazar enfáticamente con relación a un mecanismo, que es cierto que se daba que es la solicitud del Poder Ejecutivo de ampliar el tope de deuda a medida que evolucionaba la ejecución presupuestal, fiscal y de deuda del año, y que se solicitaba al Parlamento, que en última instancia es quien autoriza, estos incrementos", señaló.



"Podrá discutirse que como el gobierno tenía mayorías podía votar los aumentos de deuda, pero justamente esa esa una de las bellezas de una regla fiscal con consecuencias y con relaciones institucionales definidas. Para hacerlo hay que venir al Parlamento, explicar y que el Parlamento lo autorice", agregó.

Jorge Gandini. Foto: Leonardo Mainé.

Andrade: "Parece ser que durante 15 años el gobierno del Frente Amplio tiró plata"

"Tenemos la impresión que el articulado que está en consideración y la fundametación de la ministra de economía cuando visitó la comisión fue una fundamentación muy abundante en un posicionamiento político, en un relato que hizo hincapié en las dificultades en el último período de gobierno del Frente Amplio. Dificultades que claramente tuvieron un contexto: una cáida pronunciada de Brasil y Argentina. En la historia económica de Uruguay, nunca soportó una caída de Brasil y Argentina. Han pasado por Uruguay gobiernos de todo tipo y color, dictaduras... Es tanto la dependencia económica de Uruguay a las circunstancias de Brasil y Argentina que nunca se pudo escapar", señaló el senador frenteamplista Óscar Andrade.



"En ese contexto, la argumentación de la ministra respecto a que no se cumplieron los objetivos de crecimiento económico cuando el contexto internaciona varió sustancialmente para mal, fue el centro. Fue una fundamentación abundante del relato. No fue una fundamentación del articulado que estamos tratando. No se han sumado argumentos cuál de los artículos que estamos discutiendo fortalece la condición del punto de vista fiscal", agregó.



Andrade enfatizó que "el argumento principal parece ser que durante 15 años el gobierno del Frente Amplio tiró plata".

Óscar Andrade. Foto: Leonardo Mainé.

Asiaín: "Es como una regla dentro de casa que nos dice: no nos endeudemos más allá de nuestros ingresos"

Carmen Asiaín, del Partido Nacional, primero dedicó unos minutos a señalar que "la bancada de la oposición tiene todo el derecho de reivindicar la gestión de su gobierno, pero no encuentro que sea el momento".



"No se está cuestionando ni es un juicio sobre los 15 años de gestión", indicó.



Sobre la regla fiscal, ejemplificó: "Es como una regla dentro de casa que nos dice: no nos endeudemos más allá de nuestros ingresos".



"Se pone en la ley que este gobierno se compromete frente al Poder Legislativo y la ciudadanía a tener una conducta respecto al endeudamiento", valoró.



"Es un compromiso con el país de poner, en términos económicos, la casa en orden", finalizó.

Carmen Asiaín. Foto: Leonardo Mainé.

Sartori: "Las señales son importantes"

"La economía es esa ciencia en la cual las previsiones y las expectativas a veces tienen más importancia que los números y la realidad. Entonces las señales son importantes", subrayó Juan Sartori, senador del Partido Nacional.



"Aquí las señales que estamos dando son más importante que lo hoy discutimos. Esto no hay dudas que no es una regla fiscal y aún si fuera una regla fiscal, no hay casi ni un ejemplo en el mundo en que se cumplan cuando tienen que cumplirse", explicó.



Sartori manifestó que esta decisión "seguramente tenga buenas ventajas para el país en un futuro".

Juan Sartori. Foto: Marcelo Bonjour.

Domenech: "Nos estamos entregando a los grandes poderes de la finanza internacional"

"Debo reconocer que Gandini puso la pelota en el área (...) Habló de un tema importantísimo, y que generalmente ignoramos, la dependencia que nos crea la deuda externa de la banca internacional", dijo Guillermo Domenech (Cabildo Abierto).



"Hace muchos años que no desembarcan navíos extranjeros en el Río de la Plata", ejemplificó.



El senador expresó que "lentamente, como anestesiados, nos estamos entregando a los grandes poderes de la finanza internacional" y que esa es su "gran preocupación".

Guillermo Domenech. Foto: Leonardo Mainé.

Della Ventura: "Nadie puede decir hoy que estamos peor que cuando asumió el Frente Amplio"

La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura hizo hincapié en que "nadie puede decir hoy que estamos peor que cuando asumió el Frente Amplio".



Asimismo recordó que el gobierno dejó "menos pobreza, mayor poder adquisitivo y mejores jubilaciones aunque aún están bajas".



"Con el sistema económico que implantaron compañeros del Frente Amplio se fue a esto y a que no se cumpliera ese vaticinio de que ante la menor crisis la íbamos a tener también. La tuvieron en su momento los países vecinos, pero la tuvo el mundo. No nos podemos olvidar que hubo una crisis mundial y acá Uruguay se mantuvo estable y en crecimiento", explicó.

Amanda Della Ventura. Foto: Gentileza de Vertiente Artiguista

Abreu: "Este es un tema como el de la familia"

El senador nacionalista Sergio Abreu remarcó que "estamos discutiendo una regla fiscal que es indicativa, una señal política y que no es una expresión de voluntad restrictiva en cuanto a lo que puedan ser los gastos públicos".



En ese sentido, recordó: "Si hay algo que hemos visto en los últimos tiempos son las declaraciones del exministro de Economía donde hablaba de que no se había cumplido la meta, que estaba pensando que el déficit fiscal antes de la pandemia podía llegar a un 3% y que estaba preocupado por ese déficit fiscal; Y además, que la solución que él veía desde el punto de vista económico no era la restricción del gasto porque eran gastos rígidos, si no el aumento de la inversión. El resultado es que simplemente tenemos un déficit fiscal importante".



"Este es un tema como el de la familia, es cierto. El que gasta más de lo que le ingresa o no paga o refinancia o otra cantidad de aspectos como nuestras economías vecinas nos muestran que están viviendo", señaló.



"Esta regla fiscal, como se presenta, es una señal política importante", subrayó.



Sergio Abreu. Foto: El País

Rubio: "No me gusta esta regla fiscal porque creo que es inocua"

Enrique Rubio, senador de la oposición, dijo: "A mí no me gusta esta regla fiscal porque creo que es inocua y además que está fuera de tiempo. Prefiero otras reglas fiscales donde el Parlamento tiene incidencia"



Asimismo señaló que este año, con la llegada de la pandemia, es "anacrónica e incumpible".



"Es imposible decir hoy cuál va a ser el crecimiento exponencial de la economía", destacó.



Rubio expresó también que "todos estamos preocupados por el déficit fiscal, pero hay que tener un poco de memoria" y recordó que "Sanguinetti terminó su segundo gobierno con el mismo déficit fiscal, la diferencia es mínima".

Maninini Ríos: "El país del 2020 es mucho peor que el del 2005"

Sobre la regla fiscal, el senador Guido Manini Ríos fue breve y dijo que "indudablemente que sirve, es buena, establece límites y va a ser efectiva siempre en la medida que haya disposición a cumplir".



Luego, puntualizó: "Se habla de que la situación del país al 1 de marzo de 2020 es mucho mejor que la que había al 1 de marzo de 2005. Yo en eso no estoy de acuerdo. El país del 2020 es mucho peor que el del 2005".



En ese sentido dijo que "se podrán poner números, estadísticas, hablar de pobreza" pero "la realidad quedó al desnudo 13 días después de haber asumido este gobierno".



"La realidad marca que hay más de 600 asentamientos y que centenares de miles de uruguayos vivían en una fragilidad social tremenda", sostuvo.



"Hoy hay una deuda social gigantesca, se la disfrace como se las disfrace (...) Hoy la delincuencia afecta tres millones de uruguayos y que el Uruguay está en peores condiciones de calidad vida que hace 15 años", sumó.



Manini Ríos pidió "ser objetivos y tener honestidad intelectual para comparar la realidad de cada uno con la de hace 15 años".



"Esos números no dejan de tener mucho de artificial cuando se ponen parámetros para decir que ya no son más pobres lo que cobran 20.000 pesos", añadió.



Rubió solicitó la palabra y pidió que se analice el Uruguay en "en materia de infraestructura".



"Si uno piensa en 15 años atrás, ¿qué sistema de salud teníamos?", preguntó. Además dijo que el sistema de salud pública "era patético" y recordó que sin el actual sistema de salud pública era "imposible enfrentar esta pandemia".

Guido Manini Ríos. Foto: Darwin Borrelli

Libertad financiera

Luego de aprobada la regla fiscal de la LUC con los votos de la coalición, el ambiente continuó caldeado tras las declaraciones de Manini y Beatriz Argimón tuvo que llamar en reiteradas oportunidades a los senadores para que centren sus discursos en el articulado que se estaba votando.



Ya en el artículo referido a libertad financiera, el primero en tomar la palabra fue el senador frenteamplista Mario Bergara que tuvo que solicitar silencio para poder comenzar. "Capaz que la barra de la ámsterdam podría distraer un poco menos", dijo en tono de broma.



Tras ese hecho, se dio inicio a dicho articulado.

Bergara: "Es una marcha atrás en relación a lo que pasa en el mundo"

"Para nosotros este bloque es de las facetas más negativas de la LUC. Lo interpretamos como una clara marcha atrás en procesos de derechos que se derivan de la inclusión financiera y también en marcos normativos que hacen a los mecanismos de prevención de lavado y que tienen que ver con la reputación del país", expresó Bergara.



Además dijo que el manejo de dinero en efecto "es una marcha atrás en relación a lo que pasa en el mundo".



"Es una tendencia que se estaba dando a nivel internacional", remarcó.



Asimismo dijo que "esto va a traer más evasión" y que "debería ser el gobierno el primer interesado en combatirla".

Mario Bergara. Foto: Fernando Ponzetto.

Gandini: "comprometimos en campaña electoral la libertad y eso venimos a cumplir"

"Nosotros comprometimos en campaña electoral la libertad y eso venimos a cumplir, porque muchísima gente sintió limitada su libertad. Se vio obligada a hacer cosas que no quería hacer en el manejo de sus propios ingresos", señaló Jorge Gandini.



"No estamos trabajando en un escenario libre, nuevo. No estamos trabajando en el pozo. Tenemos una construcción de un sistema denominado inclusión financiara y que tiene consecuencia y que uno no puede desmontar en su totalidad (...) Por tanto fuimos a una modalidad de libertad para el futuro de negociación entre el empleador y el empleado. En el peor de los casos, seguirá como está. En algunos casos a lo mejor será más conveniente para ambas partes un pago en efectivo. Seguramente sean los menos, pero regirá más libertad que ahora", ahondó el senador blanco.



Respecto a que estos cambios puedan favorecer la evasión, dijo: "No está demostrado que la aplicación de este artículo haya mejorado la recaudación y comabatido la evasión ni dentro del BPS ni para la DGI".



Graciela Bianchi, senadora nacionalista, calificó de "brillante" la exposición de Gandini y dijo que con "la ley de inclusión financiera, lo que nosotros queremos al modificarla, es que la gente tenga la opción de qué medios de pagos va a utilizar".



Bianchi remarcó que "esto pasa en los países desarrollados". "A los alemanes no les imponen cómo pagar, por ejemplo", indicó.

Domenech: "No hubo acá en el país un clamor popular por la obligatoriedad financiera"

"Se dicen cosas que no son verdad. Nos queremos convencer de lo que no es cierto. No hubo acá en el país un clamor popular por la obligatoriedad financiera. No salieron los trabajadores a pedir los servicios bancarios", valoró Domenech.



"Es una ley inpopular. Recorrimos el país de Montevideo a Bella Unión y no nos pidieron por la obligatoriedad. Al contrario, nos pidieron por lo inverso", explicó.



"Vamos a no mentirnos haciéndonos trampa al solitario", exclamó.



Además recordó que la inclusión financiera "no se aplica en Estados Unidos, no se aplica en Canadá, no se plica en Inglaterra, no se aplica en Australia y no se aplica en Alemania, que es la economía más próspera de Europa y le hemos implantado graciosamente aquí".



"Lamento que la (coalición) multicolor no haya tenido más coraje para derogar la obligatoriedad", finalizó.

A su turno, la senadora Amanda Della Ventura señaló: "Si se hubiera querido realmente la libertad del trabajador, que se supone es el eslabon más débil, al que tenemos que proteger" se hubiera buscado un mecanismo por el cual "el trabajador fuera el que decidiera y no que lo decidiera en acuerdo con el empleador".

Además, Della Ventura dijo que este paso va a ser "volver a aquellas formas de no aporte al BPS, de pago en negro" porque el trabajador "no tiene más remedio que aceptar estas condiciones", por lo que entiende que "para muchos va a ser un retroceso".



El senador opositor Óscar Andrade señaló que con este paso habrá "riesgo de rebaja salarial, porque si el trabajador se le impone el pago económico vía efectivo hay descuentos que no tiene, va a tener un 2% menos de descuento y pierde salario".



Agregó que este cambio "afecta a los más vulnerables trabajadores rurales y domesticas".



"Tengo un pronostico que puedo apostar un asado para todos, pensar que va a haber audiencias entre trabajadores y empresarios para resolver la forma de pago al inicio de la relación, que eso pase es cero. Si a mi me van a contratar Penades a mi y a Sartori y planteamos eso, contrata a otra. Vamos a volver al 2005", dijo en esa línea.



Luego, la senadora nacionalista Carmen Asiaín apuntó que "si el Uruguay abrazó la inclusión financiera como se dijo acá, qué problema, seguirán usando. Si no lo hicieron se les da la posibilidad remota de cambiarlo. Entiendo que siempre dar más opciones de libertad es bueno", dijo.

El senador colorado Adrián Peña subrayó que su partido está "a favor de la inclusión financiera no de la obligatoria, fuimos impulsores de poner un limite a las transacciones y llegamos a una redacción que satisface nuestros compromisos y sin dejar de ir en el camino de la inclusión financiera".



Los cambios a la inclusión financiera se votaron solo con los votos de la coalición.

Carolina Cosse planteó sobre Ancap: "El primer proyecto que planteaba la desmonopolización, evaluamos que era altamente inconveniente para Uruguay. Si calculamos bien el equivalente del precio de importación, Ancap va a salir bien parada. Hay números públicos de esto, en el 2019 cerramos con que se habían ahorrado US$ 126 millones en lugar de refinar. Las empresas públicas representan un enorme patrimonio en lo que tiene que ver con nuestra soberanía energética. Planteamos que el combustible tenga un precio máximo en todo el país".

El senador colorado Germán Coutinho señaló a su turno: "Valoro el esfuerzo, la dedicación de mis compañeros de partido. Me voy a mantener en lo que dije y no voy a votar estos tres artículos, estoy convencido de que nos teníamos que mantener en la desmonopolización de los combustibles. Para mi esta era la oportunidad y el momento".

Estos artículos -los 232 y 233- referidos al precio de paridad de importación de los combustibles- se aprobaron por por 29 en 30.

Sobre la propuesta contenida en el proyecto de ley de crear un Ministerio de Medio Ambiente, el frenteamplista Charles Carrera indicó: "El Frente Amplio va a acompañar la creación (del ministerio), pero tiene que asistirle un fuerte compromiso de asignarle recursos".

En tanto, la nacionalista Gloria Rodríguez comento: "Celebramos la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se cumple con uno de los compromisos de la campaña de gobierno y se aumenta el poder fiscalizador del Estado. Consideramos fundamental para enfrentar los graves problemas que tenemos. Se le otorgan competencias en temas de político ambiental, cambio climático y desarrollo sostenible".

Pasadas las 17:30 horas se aprobó la creación de esta nueva cartera, 29 en 29 afirmativo.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la creación del nuevo Ministerio de Ambiente.



📲 Podés seguir la transmisión de la sesión en nuestras redes sociales. pic.twitter.com/dMP2MeF5Eq — SenadoUY (@SenadoUy) June 5, 2020

Andrade comentó al respecto: "Confesar que tengo sensación contradictoria, por un lado saludo el consenso, no deja de preocuparme que sea el mismo día de que se cortan vínculos de más de 100 trabajadores de la Dinama".