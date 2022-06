Rubio propuso debate en Senado por cruce de Argimón y Della Ventura, pero no hubo votos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Enrique Rubio solicitó este miércoles en la sesión de la Cámara de Senadores tratar como cuestión política el cruce entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y la legisladora Amanda Della Ventura, ocurrido durante la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de Comisión General. Por 11 votos en 28, el pedido fue rechazado. De todas formas, los senadores fundamentaron su voto y el tema se analizó durante varios minutos.

Previo a la votación, Rubio expuso las razones por las cuales planteaba la moción de orden. “Su comportamiento en la Presidencia, en el diferendo que tuvo con la senadora Amanda Della Ventura nos merece distintos reparos y no queremos estar callados frente a ello. Nos pareció improcedente, impropio de su investidura (de Argimón), y también de su trayectoria. Muchas veces las formas hacen a la sustancia y en este caso la hacen. Usted tenía la oportunidad de, en el marco del (artículo) 124 abandonar la Presidencia y hacer las consideraciones que entendiera convenientes, pero no lo hizo”, remarcó el legislador frenteamplista.

En este sentido, dijo que la intervención de la vicepresidenta de la República fue “lesiva” y “agraviante” para Della Ventura.



“Me parece que esto (el episodio), por mi experiencia en el Senado, no tiene precedente, nunca vi a (Gonzalo) Aguirre Ramírez, a Hugo Batalla, a (Luis) Hierro López, a (Rodolfo) Nin Novoa, (o) a Danilo Astori realizar consideraciones desde la presidencia de este tenor”, apuntó, en referencia a presidentes de la Cámara de Senadores anteriores.

Así fue el cruce entre Argimón y Della Ventura

Rubio también criticó que Argimón no se haya disculpado por el episodio. “Usted ante el planteo de nuestra coordinadora Liliam Kechichian asumió de alguna manera el compromiso de enmendar esta situación comunicándose con la senadora Della Ventura y no lo hizo, sino que hizo manifestaciones públicas en un sentido, yo diría, contrario”, dijo.



“En favor de valores que usted ha defendido, debo decir que los errores en política cuando son importantes retornan y terminan lastimando, y que esto se puede evitar con el reconocimiento de los mismos”, concluyó.

Luego de la exposición de Rubio, Argimón llamó a una votación de la Cámara para determinar si se trataba el tema como cuestión política y por 11 votos en 28 fue descartado. De todos modos, la vicepresidenta de la República pidió al senador Jorge Gandini que tomara la presidencia del Senado para que los legisladores pudieran dar la fundamentación de su voto.



Días atrás, durante el llamado a sala al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Della Ventura estaba criticando las políticas de la cartera en cuanto a violencia de género, cuando Argimón le indicó que estaba fuera de tema y le preguntó si se iba a referir a los femicidios como parte del tema que se estaba tratando. Luego le leyó la convocatoria y enfatizó en que lo central eran los homicidios.



Tras una breve discusión, Della Ventura preguntó: "¿Matar a mujeres no son homicidios?". Ante esto, Argimón apuntó: "¡Usted es una atrevida! Disculpe que se lo diga. Le acabo de preguntar si quiere hablar de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema".