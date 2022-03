Referéndum contra la LUC: todo lo que hay que saber para ir a votar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo 27 de marzo la ciudadanía uruguaya deberá votar en el referéndum en el que se pondrán en juego 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En esta votación, que es de carácter secreta y obligatoria, se decidirá si 135 artículos incluidos en la LUC son derogados o se mantienen.

Un referéndum es una votación mediante la cual los ciudadanos toman una decisión sobre una ley ya aprobada por el parlamento.



Aquellas personas que estén de acuerdo con la derogación de los 135 artículos de la LUC comprendidos en este referéndum deben votar “SI” mientras que aquellas personas que quieran que los artículos se mantengan vigentes deben votar “NO”.



La opción ganadora será aquella que consiga el 50% +1 voto del total de votos válidos. Se entiende por votos válidos a los votos por el Sí, por el No y también los votos en blanco. Por decisión de la Corte Electoral la papeleta del “SI” tiene color rosado mientras que la del “NO” es de color celeste.



La persona que desee votar por una de las opciones debe colocar dentro del sobre una sola de las papeletas. Si una persona coloca dos papeletas del mismo tipo el voto también será válido.



Además, como en otras votaciones, se puede votar en blanco o anulado. Los votos anulados no son contabilizados como votos válidos y no interfieren en el resultado final. En cambio el voto en blanco se considerará como voto por el “NO”, de acuerdo a lo establecido en la Circular N°11253 emitida por la Corte.

Según la Corte Electoral, las personas habilitadas para votar son 2.684.131.



Además, para este referéndum rige la veda que se establece para 48 horas antes de cualquier sufragio. Desde el 25 de marzo no se podrá hacer publicidad ni repartir papeletas a menos de 100 metros de cada circuito. Tampoco se podrán vender bebidas alcohólicas 24 horas antes.



Para saber dónde vota cada persona puede hacer la consulta en la web de la Corte Electoral.



Las personas que no voten en estas elecciones deberán justificar esa situación. De lo contrario deberán pagar una multa de 1 UR o de 2 UR en caso de ser funcionarios públicos o sean profesionales recibidos con títulos expedidos por la Universidad de la República.