Méndez acusó al GACH de hacerle "deberes al gobierno" y esto respondió tras viralización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ramón Méndez, quien fue jefe de campaña de Daniel Martínez y director de Energía en el gobierno de José Mujica, criticó la actuación de los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) a través de un audio de WhatsApp que se viralizó en las últimas horas.

En el audio, Méndez acusó al grupo de estar "haciéndole los deberes al gobierno" y aseguró que se oculta "lo que realmente está pasando", según recogió el semanario Búsqueda en su edición de este jueves y confirmó El País.

Puntualmente Méndez hizo referencia al científico Rafael Radi, uno de los tres coordinadores del GACH de quien dijo "me cuesta mucho decirlo porque es un amigo mío, pero esta todo el mundo muy molesto con lo que está haciendo porque arregló con el gobierno que le está pagando un laboratorio que hace tiempo que está buscando, son 60 millones de pesos por año que le van a dar durante varios años".



Mendez se refiere con esto al Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud Humana que fue incluido en la Ley de Presupuesto y que se prevé opere bajo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Según informa Búsqueda el programa tendrá un financiamiento de 45 millones de pesos de una vez, más 15 millones de pesos anuales.



También dijo que "por otro lado "Pino" es el hermano del ministro Omar Paganini y el otro también es del gobierno entonces no están diciendo realmente lo que está pasando".

Méndez indicó que se está "cerca de un 30% de personas que le han perdido el hilo epidemiológico" y que "no empezaron siquiera a capacitar a nuevos rastreadores". En ese sentido, proyectó en el audio que se va a llegar a "500 contagios por día para Navidad cuando había que estar por debajo de 30 y ahí la cosa se dispara irreversiblemente".

"Es clarísimo que la cosa ya se fue a la mierda y si era un confinamiento en este momento, una cuestión igual que en marzo de quedate en casa realmente obligatorio salvo que no tengas más remedio que salir, si fuéramos a eso podríamos todavía llegar a fin de año con 100 y 200, pero si no hacemos nada ya todos los pronósticos dan que nos vamos a la mierda a fin de año y si llegamos a fin de año con 500 contagios por día en pocas semanas estamos con 50.000 personas enfermas y límites para poder acceder a CTI, respiradores y teniendo que elegir los médicos a quien salvan y a quien no; la cosa está muy jodida y el gobierno sigue en el camino de manejar que la gente no hace lo que tiene que hacer y coloca la responsabilidad en la gente y se lava las manos", concluyó.

Respuesta tras viralización.

"Lamento profundamente que un audio enviado hace tres días en el marco de una lista cerrada de amigos haya salido de ese ámbito y se haya viralizado", indicó Méndez a través de un comunicado al que accedió El País.



En el texto, el ex director aseguró que tanto la forma como el contenido del audio "son los propios de una conversación privada entre amigos preocupados por la situación del país".



"Más allá de que he sido una víctima de esta situación, lo que me ha dejado un importante aprendizaje sobre el uso de las redes sociales, lamento el involuntario impacto negativo que la difusión de este audio pueda haber tenido sobre terceras personas mencionadas en el mismo", indicó.



De todas maneras, Méndez indicó que espera que este "desgraciado incidente" pueda transformarse en una oportunidad para que se encuentren soluciones para la crisis sanitaria que atraviesa el país, "escuchando e integrando todos los conocimientos, voces y experiencias".



"También espero que la ciencia reciba el apoyo que necesita para seguir siendo pilar fundamental en la lucha contra la pandemia", finalizó el ex director.



En el comunicado Méndez no hace referencia a la acusación que hizo al coordinador y científico Rafael Radi de tener un acuerdo en el que le pagan con la realización de un laboratorio. Radi por su parte emitió un mensaje explicando la situación.