Presidente de ASSE no recibe al SMU para evitar "show político"

El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidió la semana pasada una reunión con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, para plantear reclamos en la previa de la Rendición de Cuentas, pero el jerarca rechazó la solicitud.

En diálogo con El País, Cipriani opinó que las autoridades actuales del gremio -de la corriente de Fosalba- pidieron el encuentro con intenciones políticas, ya que en prácticamente un mes -el 28 de julio- se realizarán las elecciones internas del sindicato.

“Quieren esta reunión porque es su manera de hacer un show político previo a las elecciones, y la verdad es que en ese juego no quiero entrar, ni tengo tiempo. Tengo mucho trabajo y ya los hemos recibido en otras oportunidades”, dijo el presidente de ASSE.



La negativa de Cipriani fue analizada este lunes por el Plenario de Núcleos de Base y Sociedades Científicas del SMU, en una sesión en la que participaron cerca de 40 médicos en forma virtual, y tras la cual se declaró el “rechazo” a la decisión tomada por el número uno del prestador estatal de salud.

Pero para Federico Preve, integrante del Ejecutivo del sindicato, no se trató solamente de un rechazo. “Fue darle la espalda al colectivo médico en el año más dramático de la pandemia, y darle la espalda a nuestras propuestas, que son trabajar por mejor calidad y equidad en la atención a la población que se asiste en ASSE”, dijo el médico a El País.



También consideró que la actitud de Cipriani es “bastante inoportuna” y que, al igual que lo hizo días atrás el presidente Luis Lacalle Pou al negarse a reunirse con la cúpula del SMU pero sí recibir a la lista opositora -la agrupación Juntos-, el jerarca se inmiscuyó en la política interna del gremio. “Las cuestiones de la interna electoral deben limitarse a los ámbitos correspondientes”, sostuvo.

En el sitio web del gremio, en tanto, se consignó que, a criterio de los médicos que participaron en el plenario, el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo enviará hoy al Parlamento “no brindará el suficiente presupuesto a la salud en el sector público, principal asunto en el país donde ya existen innumerables problemas que determinan una atención inadecuada en el contexto de la pandemia de COVID 19”.



En ese sentido, Preve acotó que lamentaba que no se respetara un “vínculo histórico” de ASSE con el SMU, que siempre mantienen intercambios previo a la Rendición.

Temas repetidos.

Pero además de rechazar lo que a su criterio era un pedido de reunión con un móvil político, Cipriani opinó que el gremio ha sido redundante en su agenda y en los reclamos transmitidos a ASSE en el último tiempo.



“Todos los asuntos generalmente son los mismos, y ya los hemos hablado”, dijo el jerarca, que entiende también que las autoridades del prestador estatal han tenido siempre las puertas abiertas al diálogo. Y que, de hecho, con el SMU han tenido varias reuniones, tanto con el presidente, como a través de la gerente general o el adjunto de presidencia, entre otros representantes.

“Tenemos que ser productivos en las reuniones, y ellos -insistió- se enteran de los temas que trabajamos y vienen a plantearnos lo mismo. Lo hicieron con el tema de las consultas a domicilio o su anuncio de que iba a colapsar el sistema de terapia intensiva”.



Del otro lado, Preve lamentó que no haya oportunidad de reclamar por las “condiciones de trabajo” y la situación de algunos médicos que tienen “vínculos precarios con ASSE”.



“Y tenemos casos de problemas graves desde el punto de vista asistencial, por lo que Cipriani debería escuchar a los médicos que están trabajando permanentemente en situaciones de alta complejidad, tratando de proteger a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad importante”, concluyó el dirigente del SMU.

ASSE sumará $ 140 millones anuales para reforzar salarios

En el proyecto de Rendición de Cuentas que el gobierno enviará hoy al Parlamento se prevé un aumento salarial para los funcionarios no médicos de ASSE de acuerdo al parámetro de la antigüedad. Este está estimado en $ 140 millones anuales. “Ya les habíamos dado el 1% en la ley de Presupuesto y ahora les damos un punto más”, enfatizó Leonardo Cipriani a El País.



El jerarca también destacó que en el proyecto del Poder Ejecutivo se tuvo en cuenta la necesidad del pago de las suplencias, “un problema histórico de ASSE”, mediante el redireccionamiento de recursos destinados a gastos de funcionamiento, por lo que no implicará una erogación para el Estado. “Y estamos trabajando en la presupuestación de anestesistas, que fue un pedido de la Sociedad Anestésicos Quirúrgicos que era de recibo y necesaria, y ese también es un punto importante”, dijo el jerarca.



Por otra parte, Cipriani sostuvo que continúa trabajando en el objetivo de la “profesionalización” de los cargos y puestos de dirección, y que con esa meta el prestador estatal de salud ya lanzó llamados para “jefes de cirugía y medicina interna”, entre otros.



El 16 de mayo pasado, el presidente de ASSE había dicho en entrevista con El País que al asumir su cargo se había encontrado “con personas no capacitadas dirigiendo hospitales” y funcionarios que habían ganado “concursos que, con el mayor de los respetos, no los podrían haber ganado”. “No eran médicos, no tenían capacidades en administración y tampoco eran licenciados en enfermería. Me encontré con una química farmacéutica dirigiendo un hospital. (...) Nosotros elegimos profesionales de primer nivel”, dijo Cipriani en aquella oportunidad.