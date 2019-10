El nuevo Senado: dos parejas, la primera mujer afro, regresos, ausencias y un sub 40

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El nuevo Senado a partir de la próxima legislatura contará con 13 representantes del Frente Amplio, 10 del Partido Nacional, cuatro del Partido Colorado y tres de Cabildo Abierto.

El nuevo mapa político presenta varias curiosidades a tener en cuenta. Por ejemplo, el Senado contará con dos matrimonios: los de José Mujica y Lucía Topolansky, que ingresaron por el oficialismo, y los de Guido Manini Ríos e Irene Moreira, que lo hicieron por Cabildo Abierto, cuarta fuerza política y sorpresa en su primera aparición política.

Mujica y Topolansky están juntos desde 1971. Se conocieron en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y no tienen hijos. La larga carrera política de ambos los ha hecho transitar por diferentes cargos. Para Mujica será el regreso a la actividad tras cinco años de pausa tras su presidencia. Topolansky aún se está desempeñando como vicepresidenta de la República.

José Mujica y Lucía Topolansky. Foto: Fernando Ponzetto

Manini Ríos y Moreira se "arreglaron" cuando ella tenía 15 y estaba en tercero de liceo y él 21 y era alférez. Están casados desde hace 33 años y tienen dos hijos: Micaela, de 29 años, y Bruno, de 26.

Para el excomandante en Jefe del Ejército será su primera experiencia en un cargo de esta índole. Moreira militó toda su vida en Artigas en el Herrerismo. Es convencional desde 1982, fue edila suplente durante tres períodos y fue electa edila titular en 2015. Dejó el Partido Nacional para sumarse a las filas de Cabildo Abierto.

Irene Moreira y Guido Manini Ríos. Foto: Darwin Borrelli.

La otra particularidad que se dará será la presencia de dos expresidentes: el propio Mujica y Julio María Sanguinetti. El primero, presidente entre 2010 y 2015 y hoy con 84 años, ya había sido electo senador en las elecciones de 1999 y 2004. El segundo, presidente entre 1985-1990 y entre 1995-2000 y hoy con 83 años, volvió a conseguir una banca luego de 14 años.

Sanguinetti, al ganar las elecciones en 1984, junto a Enrique Tarigo. Foto: archivo El País.

Por otra parte, en el próximo período se dará el ingreso de la primera mujer afro al Senado: la nacionalista Gloria Rodríguez. En su cargo de diputada, en la última legislatura, también había sido pionera.

Gloria Rodríguez. Foto: Marcelo Bonjour.

Siguiendo en el Partido Nacional, los blancos contarán con el único sub 40: Juan Sartori. Con 38 años, y a menos de un año de haber desembarcado nuevamente en el país para dedicarse a la política, será el legislador más joven del próximo período. Con 96.000 votos, su sector (Todo por el Pueblo) consiguió su banca y dos más para la Cámara de Diputados.

Juan Sartori. Foto: Darwin Borrelli

Quien no estará en el Senado será Pablo Mieres. El Partido Independiente no solo perdió su lugar como cuarta fuerza política, relegado al séptimo puesto, si no que también perdió su banca.

Pablo Mieres. Foto: Darwin Borrelli.