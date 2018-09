Nin Novoa: "Si le parece que está mejor en Siria que acá, tendrá sus razones"

“Son decisiones a nivel personal. Es una persona que se fue, que juntó plata y se fue. Y bueno, si le parece que está mejor en Siria que acá, tendrá sus razones”, sostuvo el canciller Rodolfo Nin Novoa en Fray Bentos este jueves en relación a la familia de refugiados que decidió dejar Uruguay y volver a su país de origen.

“No es un tema que la cancillería haya manejado, es un tema que viene del gobierno anterior. Se le dio todo el apoyo y yo me sentí muy orgulloso el día que Uruguay trajo a esas familias sirias que fueron sacadas de un campo de refugiados en el Líbano”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores.

Nin Novoa reconoció que “a veces las cosas salen mejor o peor, pero en definitiva se fue una sola persona, hay otras familias que están y el Uruguay le ha brindado y le sigue brindando hasta el día de hoy toda la asistencia posible”.

El canciller habló además sobre la situación de Venezuela, y planteó que el país caribeño “tiene sus problemas, pero también hay otros países que tienen problemas con Venezuela y hay amenazas de intervención, hay amenazas de golpe de estado y otras amenazas de diferente índole que no ayudan y que no favorecen la posibilidad de un entendimiento. A mí me parece que Venezuela tiene gravísimos problemas por cierto y toma medidas que uno no comprende, pero son temas de los venezolanos”.

El jerarca del gobierno participó junto a autoridades de CARU, ANP y de la Armada, además de las fuerzas vivas locales, de un encuentro que tuvo como epicentro el dragado del rio Uruguay y el desarrollo de esa vía navegable. Puertos como el de Fray Bentos han comenzado a observar un aumento de la operativa a partir de la profundización del canal de navegación, obra de más de US$ 50 millones ejecutada con fondos de Argentina y Uruguay.