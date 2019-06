MPP mueve “la barra” en respaldo a Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro equipos fijos desplegados en todo el país a cargo de la vicepresidenta Lucía Topolansky, los senadores Patricia Ayala y Charles Carrera y el diputado Alejandro Sánchez. El Movimiento de Participación Popular (MPP) apuesta a movilizar toda su estructura para revertir la tendencia de las encuestas que colocan a Carolina Cosse como segunda en la interna del Frente Amplio.

La movida arranca el jueves y continúa el viernes. Se llega a un departamento y el día comienza con una recorrida por los medios de prensa. Al mediodía se juntan para almorzar con los referentes locales, después se hacen “barriadas” y el cierre es una “mateada” en algún local donde hay uno o dos oradores y participan 40 o 50 personas.



Se hacen ocho departamentos por semana, dijo el diputado Sánchez a El País. “Se mueve toda la barra”, comentó. A eso hay que sumarle los “agites” o actos más grandes que se hacen los sábados y domingos en los que hablan el expresidente José Mujica y Cosse.

Un peso pesado en la campaña Con 84 años, el expresidente José Mujica sigue jugando en la campaña. Si bien no aparece en todos los actos es la figura central de “los agites” que organiza todos los fines de semana el Movimiento de Participación Popular (MPP). Como temas de campaña, el sector habla de sus 16 proyectos de ley que apuestan a la ética en la política, el empleo, la necesidad de un shock de infraestructura. La visión del sector es que el cuarto gobierno del Frente Amplio “debe ser una máquina de concretar cosas”, dijo el diputado Alejandro Sánchez.

Se anuncian en redes sociales y se colocan altoparlantes. Los “agites” cuentan con un plus: actuación de una banda de rock o del cantante de plena Gerardo Nieto, quien además integra la lista del Espacio 609. El escenario con luces se asemeja a lo que habitualmente se ve en conciertos.



“La 609 está poniendo más cosas arriba de la mesa. Estamos teniendo un presupuesto mayor. Logramos armar una movilización fuerte en el interior. Estamos empezando a repetir departamentos que ya fuimos”, explicó Sánchez.

La campaña del MPP corre por otro carril diferente al de Cosse. El sector, que sigue siendo desde hace varios períodos el más votado dentro del Frente Amplio, tiene ahora el desafío de alinear a sus simpatizantes detrás de Cosse. Sin embargo, hay un porcentaje de los votantes de la 609 que prefiere a Martínez (37%), seguido de Óscar Andrade (11%) y Mario Bergara (4%), de acuerdo a una encuesta del Grupo Radar.



Consultado sobre el punto, Sánchez dijo que “los votos 609 van a votar 609” y la única forma es apoyando a Cosse. “No hay forma de votar la lista y no votarla. Los candidatos a la presidencia van integrados. Se puede decir que le puede gustar más un candidato que otro, pero al final termina pesando la fidelidad a la lista”, explicó.



Las encuestas dan como favorito a Daniel Martínez en las internas del Frente Amplio. La diferencia con Cosse es de casi 20 puntos. La tendencia se viene sosteniendo, pero eso no es alarma para el MPP que no se da por vencido. “Las encuestas parten de la base de que más del 70% va a votar y el porcentaje de voto en la interna nunca llegó a eso”, afirmó Sánchez.



“Nosotros estamos trabajando con toda la fuerza para que Carolina tenga la mejor votación y si es posible gane. La encuesta nuestra es la del 30 de junio, esa es la que vale. Estamos desplegando todo el aparato de la 609 y toda la movilización que podemos. Pensamos tensar toda nuestra estructura para que Carolina sea la candidata pero sabiendo que el partido de fondo lo jugamos en octubre”, afirmó el diputado.

Fría.

“La campaña está un poco fría”, reconoce Sánchez. “Lo que sienten los compañeros es que hay una buena receptividad de la gente y está empezando a tomar temperatura”, afirmó.



Sánchez puntualmente se esperaba una campaña “más apática” donde fuera más difícil la movilización. “No tenemos una enorme movilización, pero está mejor de lo que yo me esperaba”, explicó. Incluso, los llamados “descontentos” o “desencantados” con el Frente Amplio no aparecen con mucha fuerza. También es cierto que para el Frente Amplio, la campaña interna no implica “grandes movilizaciones”. En junio del 2014, el Frente obtuvo 297.856 votos, 111.107 menos que los que consiguió el Partido Nacional.

Mujica: discusión impositiva es “inútil”

En un acto del Espacio 609 que se hizo anoche en la terminal del Cerro, el expresidente José Mujica, afirmó que “el problema más serio” que tiene el Uruguay en este momento es el empleo.



Mujica dijo que las campañas electorales “no deberían entrar en una especie de manija”. “Se ha discutido de más impuestos o menos impuestos. A nadie le gusta que le cobren impuestos y todo el mundo va a poner resistencia”, indicó.



El expresidente hizo hincapié en que los impuestos nacieron al mismo tiempo que el Estado: “Te cobran de prepo y si no hubiera el prepo no pagamos”.



Más allá de lo que catalogó como una discusión tremenda, Mujica dijo que lo que importa no es si se cobra más o menos, sino lo que se recauda para luego volcar en políticas sociales, jubilaciones y educación.



Si se aumentan, advirtió que puede pasar lo que sucedió con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina donde “se terminó cobrando más y recaudando menos porque la gente no invierte y echa para atrás”. Por lo que consideró que la discusión más o menos impuestos termina siendo “bastante inútil”. “Si te meto los dedos en el bolsillo demasiado echás para atrás. Si tenés mucha guita te la llevás para Paraguay. Y al final por recaudar más recaudo menos”, alertó.



“El asunto no es cobrar más impuesto sino recaudar más y una de las formas es que la economía funcione. De lo contrario jugamos al achique, al miedo”, opinó. Dijo “tener confianza” de que la economía “va a andar”, a pesar de que los dos hermanos (por Argentina y Brasil) “están muy jodidos".