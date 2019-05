Molestia opositora con la cadena nacional; Amorín dice que Murro pidió votar al Frente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Continuidad o cambio? Así plantea la oposición el dilema que los uruguayos tendrán a la hora de elegir al nuevo presidente de la República. Para los opositores si el Frente Amplio sigue en el poder el país no mejorará. Sus precandidatos lo repiten en cada discurso. Por el contrario en la coalición de izquierdas remarcan -una y otra vez- que si el oficialismo no conquista su cuarto mandato consecutivo, todos los logros y mejoras que el país vivió a partir del 2005 se perderán. Así lo argumentan los contendientes de la interna frenteamplista, pero también las autoridades de gobierno.

Ese concepto lo planteó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en la noche del miércoles en el cierre de la cadena nacional que el gobierno realizó para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.

“En este 1° de mayo cada día, cada minuto, valorar lo logrado. Valorar lo que hemos logrado juntos con participación social. En todos estos años, porque existe el riesgo del retroceso. Existe el riesgo de que perdamos lo que hemos logrado, juntos, para el conjunto de la sociedad. Nosotros somos un gobierno y es un país que se merece seguir avanzando en derechos, en obligaciones, en justicia social, en trabajo decente”, cerró el jerarca del Poder Ejecutivo el mensaje transmitido por todas las radios y canales de televisión del país.

El precandidato colorado José Amorín Batlle realizó varias críticas al Pit-Cnt y al gobierno por los mensajes emitidos en las cadenas nacionales divulgados en la noche del 1° de mayo. Según el senador colorado el movimiento sindical y el gobierno buscaron el mismo fin: pedirle a la ciudadanía que vote por el partido de gobierno, Frente Amplio.

En ambos mensajes no se menciona la palabra “Frente Amplio”. En conversación con El País el legislador opositor dijo que no fue necesario porque el mensaje era bien claro, con eslóganes electorales que sí son asociados a la coalición de izquierda. El País consultó al ministro de trabajo sobre las críticas que la oposición había realizado ante su discurso en la cadena nacional emitida el miércoles a la noche. Sin embargo evitó hacer nuevas declaraciones. “No voy a hacer ningún comentario”, aclaró.

A diferencia de anteriores actos del Pit-Cnt, el ministro Murro fue el único integrante del gabinete de Tabaré Vázquez que asistió a la plaza Mártires de Chicago a escuchar la proclama sindical. El otro jerarca de gobierno que asistió fue el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, pero no se ubicó en la primera final ni quiso hacer declaraciones a los medios de prensa.

Junto con Murro estuvieron los cuatro precandidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara. La organización de la central les obsequió un gorro con el logo del Pit-Cnt que todos lucieron para cubrirse del sol. El ministro de Trabajo posó para fotos con el sombrero de la central de trabajadores.

El precandidato blanco Juan Sartori también criticó al gobierno por entender que está desenfocado de la realidad por la que atraviesa el país. Presentó un plan para reactivar el mercado laboral con la creación de 100 mil puestos de trabajos nuevos. Sobre la cadena nacional del ministro Murro, Sartori dijo a El País que “faltó realidad. Hay que parar de justificar mucha cosa y empezar a hacer. En particular todavía le queda un tiempo a este gobierno para tratar de tener acciones en lugar de decir que está todo bien y justificar lo que se hizo”, opinó.

En una línea similar el senador blanco Álvaro Delgado -que asistió al acto del Pit-Cnt- criticó ambas cadenas: la del Pit-Cnt y la del gobierno. “La cadena del Pit-Cnt sobre el 1° de mayo fue absolutamente parcial y tendenciosa. Del Gobierno del FA solo habla de logros. No dice nada sobre desempleo, déficit fiscal, tarifas públicas, inflación y deuda externa, falta de inversión, inseguridad, etc. No se puede ser tan parcial”, escribió en Twitter.