"La cadena del Pit-Cnt fue una publicidad del gobierno en campaña electoral"

Fue uno de los oradores del histórico acto del movimiento sindical en el 1° de mayo de 1983, y luego volvió a encargarse del discurso al conmemorarse los 30 años en 2013. Richard Read sigue militando en su sindicato de trabajadores de la bebida. El miércoles no asistió al acto por compromisos asumidos con su familia, pero si siguió de cerca la proclama oficial.

“Como todo acto del 1° de mayo tiene luces y sombras. Unos entienden que hay que tener énfasis en unos puntos y otros defienden hacer marca en otros termas”, analizó el dirigente en conversación con El País.

Read agregó que este acto en particular, a diferencia de los anteriores, las corrientes mayoritarias se impusieron sobre las minorías y entendieron que tenía que haber un solo orador central: su presidente Fernando Pereira.

“La mayoría resolvió que el discurso era sin pegarle al gobierno, sin reclamos fuertes. Para muchos de nosotros quedó agridulce: sin énfasis en empleo, en el salario, en la reforma educativa, en el tema seguridad. Pero puedo entender que en un primero de mayo los tiempos a veces se acotan”, comentó.

Sin embargo sí criticó con dureza la cadena nacional que el Poder Ejecutivo le concedió a la central única de trabajadores.

“No hay lugar a duda que es parte de una estrategia fue la cadena. A muchos nos costó entender que era un mensaje del Pit-Cnt. Fue más una publicidad del gobierno en campaña electoral”, dijo en referencia al mensaje elaborado y confeccionado por los sindicalistas que fue transmitido por radio y televisión en la noche del miércoles.

Read remarcó que es clave que no se pierda la independencia de clases dentro del movimiento sindical. “Eso no quiere decir que yo no reconozca lo que han sido las cosas conquistadas desde el 2005 y 2010, al contrario. Lo aplaudimos, pero después sí hay muchas cosas para reclamar”, concluyó.