Miranda sobre la pérdida de tres departamentos: “Nos deja una sensación agridulce”

El Frente Amplio tiene un caudal importante en la capital y en Canelones, eso es un dato importante. Los triunfos en Montevideo y Canelones nos llena de alegría. Haber perdido Paysandú, Río Negro y Rocha nos deja una sensación agridulce”, dijo Javier Miranda. En declaraciones a Desayunos Informales, el presidente del Frente Amplio dijo que ahora es un tiempo de evaluación y autocrítica que ya comenzó luego de los resultados de noviembre pasado y seguirá hasta fin de año. El partido tiene pensado analizar un borrador de documento con esa autocrítica el próximo viernes en la Mesa Política.

“52% en Montevideo creo que es una elección formidable”, agregó.



“Hay muchas lecturas para hacer, lo que vi en el discurso de Carolina Cosse fue un discurso unitario convocando a todos los actores del Frente Amplio. Eso es muy bueno y la protagonista era ella. No hablaron Villar ni Martínez porque teníamos acordado hablaba la persona que ganaba”, agregó. “Nadie va a negar la figura de Daniel Martínez en el Frente Amplio. Álvaro Villar también muestra una potencia que es una ganancia para el FA”, reconoció Miranda.



Miranda destacó el llamado al diálogo de la intendenta electa. “Me parece sumamente importante, es deseable que así suceda y vamos a trabajar para eso. Pero no dialoga uno solo. Eso implica que si se gobierna a nivel nacional se gobierna para todo el país, no para dónde tenemos afinidad política”, dijo.



“Duele porque veníamos de tres períodos de gobierno. Rocha cambio enormemente con el gobierno del FA y es algo que hay que analizar. En Paysandú hay una participación del gobierno nacional . El presidente Lacalle fue directamente y lo denunciamos. Río Negro estaba dentro de la ecuación posible, tenía mucha ilusión porque se había hecho una muy buena gestión. Se pierde por varios factores: hay factores, hay factores de corriente de opinión con fenómeno arrastre y cada acción en campaña incide”, reflexionó.



“La campaña ha sido larga. Tuvo algunos momentos duros, creo que que no nos tenemos que acostumbrar a eso. Tenemos que cuidar el relacionamiento y no acostumbrarnos a que se pueden radicalizar las campañas”, concluyó.