Mario Bergara no quiere a Darío Pérez en su sublema

A dos meses de las elecciones, el Frente Líber Seregni se quebró por la decisión de Alianza Progresista de retirarse y sumarse a las filas de Mario Bergara, que ya adelantó no aceptará al diputado “rebelde” Darío Pérez en el sublema.

“Ahora el astorismo es la 2121”, dijeron a El País desde Alianza Progresista. El sector resolvió ayer dar un portazo al acuerdo con la lista de Danilo Astori, que iba a llevar a la ministra de Turismo Liliam Kechichian en segundo lugar al Senado.



El disparador de la ruptura fue el diputado “rebelde” Darío Pérez y el acuerdo electoral que hizo con el senador Rafael Michelini. Alianza Progresista se opuso a estar bajo el mismo paraguas electoral que Pérez por razones éticas, al cuestionar las reiteradas violaciones de la disciplina partidaria. Como no encontró respaldo en Asamblea Uruguay -que dijo no era su problema- Alianza Progresista decidió irse del Frente Líber Seregni.



En paralelo, el grupo resolvió iniciar un camino para incorporarse al Senado en la lista de Bergara. Ayer, el exprecandidato le confirmó al sector que “tampoco participará en ningún espacio donde esté Darío Pérez”, informaron a El País fuentes políticas.



Bergara aseguró que el espacio Progresistas, que conformó junto a Álvaro García (plataforma), Cristina Lustemberg (PAR) y Fernando Amado (Unir) no permitirá el ingreso del diputado rebelde. Esto implica que Michelini y Pérez quedarán por fuera del sublema que conforma Bergara, a pesar de sus intenciones de integrarse.

Mario Bergara saluda a Danilo Astori. Foto: Archivo El País

En tanto, Asamblea Uruguay ingresará al sublema con Bergara, confirmaron a El País fuentes del sector de Astori. “Fuimos los que primero resolvimos integrarnos”, respondieron desde el grupo. Esto implica que algunos acuerdos que habían realizado con Alianza Progresista, en el interior del país, se pueden llegar a mantener a pesar de que el Frente Líber Seregni ya dejó de existir como tal.



En el Nuevo Espacio intentarán mantener la alianza con Astori como Frente Líber Seregni, pero si la presencia de Pérez impide el ingreso al espacio Progresistas a Michelini eso no será posible. En este escenario el sector del senador queda solo y puede llegar a negociar con otros sectores su incorporación.



La discordia entre los integrantes del Frente Líber Seregni también se generó a partir de las nuevas exigencias para el armado de listas. Fuentes consultadas por El País indicaron que la paridad fue determinante para que el Nuevo Espacio decidiera ir en hoja separada para no quedar tercero en la lista al Senado.

Historia.

El Frente Líber Seregni se desgastó tras una pérdida de votos en las internas y un débil funcionamiento orgánico que no se expresaba más allá de una coincidencia en el trabajo parlamentario y Ejecutivo. La dirección del Frente Líber Seregni se dejó de reunir tras la salida de alguno de los integrantes como Esteban Valenti y Richard Read, que hace mucho se alejaron.



De hecho, tras las internas de junio se había retirado del bloque el Partido Demócrata Cristiano. Antes, Banderas de Líber había optado por acompañar la candidatura de Bergara.



En su momento, en Asamblea Uruguay se dio una discusión interna y tanto el exministro Enrique Pintado como la candidata a vicepresidenta Graciela Villar dieron sus argumentos para que se apoyara la candidatura de Bergara. Sin embargo, el ministro Astori y la mayoría del sector optó por acompañar a Daniel Martínez. El resultado fue una fractura dentro de la 2121.



En los últimos meses es innegable que Astori perdió respaldo en la interna del Frente Amplio. En forma paralela, apareció como un nuevo liderazgo de renovación Bergara. En las últimas internas el candidato obtuvo más de 23.000 votos y ganó el lugar que fue perdiendo el Frente Líber Seregni.