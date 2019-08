Mario Bergara evita interferir en la interna astorista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Bergara quiere esperar a que se calmen las aguas en el Frente Líber Seregni y prefiere no interferir en las diferencias que tienen Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, que llevaron al rompimiento del acuerdo político electoral.

Darío Pérez sigue siendo el punto de desencuentro y finalmente hoy resolverá Alianza Progresista qué camino tomar. Tanto el sector de la ministra Liliam Kechichian como el del senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) quieren formar parte del sublema junto a Bergara.



La dificultad es que en ninguna circunstancia Alianza Progresista está dispuesta a que bajo el mismo paraguas al Senado vaya Pérez, cuyo grupo ya hizo un acuerdo electoral con Michelini.

Fuentes cercanas a Bergara dijeron a El País que la incorporación de Asamblea Uruguay al bloque Progresistas (Bergara, Álvaro García, Cristina Lustemberg y Fernando Amado) es vista con muy buenos ojos. En tanto, llegado el caso por afinidad política si hay que optar por Darío Pérez o Alianza, la segunda opción es la que se tomaría. Pero en principio la inclinación es esperar a que finalicen los pleitos. “Nos parece importante que una vez aclarado el entuerto, dialoguemos. Estamos de puertas abiertas. Ha quedado en el aire la medida y nosotros no vamos a interferir en eso”, aseguró una fuente a El País. En entrevista con el programa Fácil Desviarse de DelSol, Bergara señaló: “Si no vienen todos juntos, priorizaríamos negociación con el sector en que no esté Darío Pérez”.



En el astorismo hay incertidumbre. No se sabe si finalmente al bloque de Bergara se integrará Michelini o Alianza Progresista. El diputado y exintendente de Maldonado Óscar de los Santos dijo a El País que “la línea divisoria es la Liga Federal. No vamos a ir en cualquier lista para juntar votos”.



“No sabemos con quién vamos a ir, sabemos que vamos a trabajar por un espacio seregnista y renovador. Vamos a trabajar por un gobierno de equilibrios donde cualquiera de los legisladores debe aceptar la unidad de acción”, señaló.

Conferencia de prensa de Danilo Astori. Foto: Fernando Ponzetto

De los Santos dijo que no se trata de “un problema con Darío Pérez”, pero el Frente Amplio debe “estar por encima de las individualidades”. El diputado agregó en estos años de existencia, el Frente Líber Seregni “no ha funcionado orgánicamente, más allá de la actuación en el gobierno”.



Alianza Progresista mantuvo un encuentro con Bergara para intercambiar sobre la situación y mañana el sector tomará una resolución.



Acuerdos.

No solo Kechichian perdería su segundo lugar en la lista al Senado con Asamblea Uruguay, dependiendo de cómo concluyan las diferencias internas está latente el riesgo de que caigan todos los acuerdos departamentales.



Asamblea Uruguay por ejemplo había consensuado ir con el Nuevo Espacio en nueve departamentos (votando el sublema Astori-Kechichian) y en tres se votaba el Senado de Michelini, mientras que en los siete restantes se competía dentro del mismo sublema.



Consultado sobre las discrepancias a la interna del Frente Líber Seregni, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi se limitó a responder: “Estamos preocupados y solo nuestro objetivo es que gane la presidencia Daniel Martínez. No hay ningún pensamiento que no sea ese”.



En la misma línea, el delegado de la Liga Federal en la Mesa Política José Antonio Maldonado dijo a El País que su sector está mirando “por lo alto”. “El Frente necesita ganar a nivel nacional y votar y ganar en primera vuelta o acercarnos lo más posible al 43% para asegurar el triunfo de Daniel”, explicó. Según dijo, De los Santos y Pérez deben “tirar juntos del mismo carro aun compitiendo entre ellos”.



“Están en juego los derechos de la gente y no podemos en estos momentos pensar en pequeñeces o rencillas personales que no construyen”, concluyó el dirigente del sector de Pérez.