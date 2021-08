Una larga reunión para preparar la interpelación al ministro Luis Alberto Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes por la noche un grupo de senadores blancos mantuvo una reunión en la Torre Ejecutiva para preparar la interpelación que el Frente Amplio realizará al ministro Luis Alberto Heber, por el acuerdo del Estado con la empresa portuaria TCP Katoen Natie.

Los legisladores y algunas autoridades portuarias analizaron hasta pasadas las 23 horas los diferentes argumentos legales y políticos para defender lo acordado por el gobierno que lidera Luis Lacalle Pou. Esto luego de que se le extendiera la concesión a la firma extranjera por 50 años.



La empresa portuaria destinará US$ 450 millones en inversiones en cinco años, y a cambio desestimó una demanda al Estado uruguayo estimada en US$ 1.500 millones.

Los blancos entienden que el debate parlamentario será intenso, ya que desde el Frente Amplio se los acusó de haber beneficiado a la firma Katoen Natie, y de no dar a conocer los detalles del acuerdo.



En tanto, en el día de ayer el senador Charles Carrera, en representación de la bancada del Frente Amplio, expresó que el exministro de Transporte (y hoy titular de la cartera de Interior), Luis Alberto Heber, pudo haber actuado “con dolo” o con “total negligencia” en el acuerdo con la empresa.



Carrera indicó que si bien desde la oposición no se le quieren “atribuir intenciones” al jerarca, se puede pensar que el ministro “actuó con dolo porque no solicitó informes jurídicos internos ni económicos” antes de tomar una resolución.

En este sentido, el senador frenteamplista se refirió a un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictado hace 13 años en el que se le da la razón al Estado uruguayo en el marco de la demanda que había presentado Katoen Natie.

“Es un juicio que se inicia en 2004 bajo la presidencia del doctor Jorge Batlle y culmina en la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, en el año 2008. Y ahí se le da la razón al Estado uruguayo, que es lo correcto porque en el puerto de Montevideo rige la libre competencia y quien puede disponer las políticas portuarias de nuestro país es el Poder Ejecutivo en conjunto con la Administración Nacional de Puertos”, indicó.

El senador dijo, además, que el acuerdo “es ilegal porque se violan un conjunto de disposiciones y la ley madre en materia portuaria, que es la Ley de Puertos, que establece el principio de la libre competencia”.



La empresa belga respondió al Frente Amplio en un comunicado. Sostiene que hace “una lectura superficial de hechos ampliamente documentados”.