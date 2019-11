Lacalle Pou acepta planteos de socios y firman el programa de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era lo que faltaba para terminar de concretar la coalición “multicolor”, tal como la ha llamado el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Anoche desde Treinta y Tres en el inicio de la gira rumbo al balotaje, Lacalle difundió el acuerdo al que llegó con los líderes de los partidos opositores. Se llama “Compromiso por el país” y lleva la firma de Lacalle, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novick, quienes no participarán de un acto conjunto para presentar el documento.

Su contenido definitivo tuvo unos cuantos tires y aflojes y se modificó el borrador inicial que habían redactado los técnicos nacionalistas. La candidata a vicepresidenta Beatriz Argimón y el coordinador programático, Pablo da Silveira, fueron los encargados de liderar las negociaciones durante los últimos días.

El documento final incluye notorias concesiones a Manini (una auditoría en el Estado en 2020, leyes anticorrupción, una cárcel para los narcotraficantes, la reforma de la Fiscalía General y la eliminación gradual del IASS, entre otras), así como al Partido Colorado y al Partido Independiente (la eliminación de algunas propuestas en seguridad incluidas en la reforma “Vivir sin miedo”, como la pena perpetua revisable y la inexcarcelabilidad de todos los delitos para narcotraficantes). También se elimina el planteo de que los consejeros docentes en la ANEP tengan voz y no voto. Ese es otro guiño a Talvi.

“La vida es ceder”, ya sea “en la pareja o en un grupo de amigos”, dijo Lacalle ayer en Treinta y Tres. Y presentó el acuerdo como “un documento base, la condición mínima aceptada por los partidos”. A su juicio, los “cambios son matices”.



La postura nacionalista fue clara: había voluntad de acordar porque precisaban un documento común para mostrarle a la ciudadanía. Según contaron a El País negociadores de los demás partidos, el equipo de Lacalle mostró apertura total a contemplar los cambios reclamados por las partes.

También estuvo claro casi desde el principio que, por una cuestión de estrategia, no habría foto conjunta de todos los candidatos. Eso causó cierta molestia en Cabildo Abierto. El senador electo y presidente del partido, Guillermo Domenech, dijo en radio Carve que le resulta "llamativo" y "poco democrático" que algunos dirigentes que integrarán la coalición opositora no quieran sacarse una foto juntos. “Cabildo Abierto no tiene problemas en sacarse una foto con nadie. No entendemos esa actitud”, indicó.



¿Y cuáles son las principales modificaciones al documento? En el primer capítulo, “un gobierno con las cuentas en orden”, se incluye el planteo de realizar durante 2020 una auditoría de gestión “que permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de los recursos públicos”, un reclamo de Cabildo Abierto. También, reducir progresivamente la flota vehicular del Estado, la cantidad de asesores y adscriptos. Además, un planteo del Partido Independiente: reducir los cargos de particular confianza, sustituyéndolos por cargos de alta dirección pública.

El segundo capítulo, sobre el Estado “inteligente y transparente”, elimina el planteo de modernizar la institucionalidad del Banco Central y agrega la incorporación de un paquete de leyes anticorrupción (“el enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio”) y una normativa que establezca el ingreso y ascenso de personas contratadas en los gobiernos departamentales.



El cuarto capítulo sobre el desarrollo productivo, a propuesta del Partido Independiente elimina la importación de combustible. Se avanzará hacia precios competitivos “con la región y el mundo”, dice.

Argimón y Da Silveira lideraron las negociaciones partidarias para llegar al “acuerdo multicolor”, presentado anoche. Foto: Fernando Ponzetto.



El sexto capítulo, sobre seguridad, es uno de los que incluye más retoques. A pedido de los colorados y del Partido Independiente, se dejan de lado algunas propuestas, en parte vinculadas a la reforma “Vivir sin miedo” que fue impulsada por el senador Jorge Larrañaga. Se trata de la pena perpetua revisable para delitos gravísimos, la inexcarcelabilidad de los delitos previstos por la ley de estupefacientes y la exclusión de las salidas transitorias a reincidentes de delitos de narcotráfico, homicidio y otros. Lacalle dijo que se mantiene “el espíritu de la reforma de Larrañaga”.



Y, por el otro lado, se incluyen planteos de Manini Ríos: la construcción de una cárcel de máxima seguridad para narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad, la reestructuración de la Fiscalía General (además de fortalecer el vínculo entre Policía, Fiscalía y Justicia). También se incluye la revisión de la ley de procedimiento policial en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones.

El séptimo capítulo promete establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas. En el siguiente capítulo, sobre la educación, se da marcha atrás en la expansión de liceos militares y también en la decisión de no darle voto a los representantes docentes en el Codicen. A pedido de los colorados, la redacción dice que se fortalecerá el rol director del Codicen en ANEP y se mantendrán los consejeros electos por los docentes. Ahora no se especifica si tendrán voto.



En el noveno capítulo, se promete considerar una eliminación gradual del IASS que pagan los jubilados. Esa es otra propuesta de Manini Ríos.